Anleihen-ETF : Ein neuer Umgang mit Anleihen

Börsengehandelte Indexfonds, kurz ETF, sind beliebt. Sie bieten den Vorteil, preiswert in bestimmten Märkten zu investieren. Was fast allen Anlegern bei Aktien unmittelbar einleuchtet – man kauft einfach alles, was in einem Index steckt –, ist bei Anleihen nicht ganz so einfach. Denn obwohl etwa der Deutsche Rentenindex Rex fast so alt ist wie der Dax, kennen ihn zumindest Privatanleger kaum. „Viele sind einfach nicht gewohnt, die Entwicklung des Rentenmarktes an einem Index abzulesen“, sagt Antoine Lesné, Leiter der europäischen Strategie-Abteilung von SPDR, dem ETF-Arm des Vermögensverwalters State Street.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Bei Anleihen war man eben gewohnt, stets Einzeltitel zu wählen. Schließlich war die Kursentwicklung weniger interessant, man kassierte die Zinsen und wartete auf die Rückzahlung. Im Zeitalter niedrigster und negativer Zinsen ist dies eigentlich keine Option mehr. Wer in Anleihen investiert, baut auf die Kursentwicklung, und um diese Taktik umzusetzen, seien ETF eben ein einfaches und transparentes Instrument, sagt Lesné.