Geldanlage : Die verrückte Geschichte des ersten ETF der Welt

Es ist ein seltsamer Zufall der Finanzgeschichte, dass eine ihrer größten Erfindungen nicht auf jene harten Jungs zurückgeht, die früher im Stile des Schauspielers Michael Douglas („Wall Street“) mit zurückgegelten Haaren das Börsenparkett bevölkerten. Sondern auf einen freundlichen Herrn im Rentenalter, der übergroße Hornbrillen trug und mit der Börse lange Zeit gar nichts zu tun hatte.

Nathan Most, so der Name des Brillenträgers, hätte sich wohl nie träumen lassen, einmal ein Finanzprodukt mitzuprägen, das heute Anleger auf der ganzen Welt in großem Stil nutzen. Die Rede ist von ETFs (Exchange-Traded Funds, zu Deutsch: börsengehandelte Indexfonds), die die Wertentwicklung eines Börsenindex wie des Dax exakt nachbilden. Die kaum vorstellbare Summe von fast zehn Billionen Dollar sind heute in solchen ETFs angelegt.