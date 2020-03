Erste Corona-Fälle bei der EZB : Wenn Geldpolitik aus dem Homeoffice erfolgt

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Das alles ist nicht irrelevant: Schließlich kommt der EZB-Rat am Donnerstag zu seiner monatlichen geldpolitischen Sitzung zusammen und könnte wichtige Beschlüsse fassen. Für die neue EZB-Präsidentin Christine Lagarde ist es eine besondere Herausforderung, wie sie auf die Ausbreitung des Coronavirus reagiert, etwa mit der Bereitstellung von Liquidität oder geldpolitischen Maßnahmen. Zahlreiche Stabsmitarbeiter dürften deshalb mit der Ausarbeitung der entsprechenden Vorschläge befasst sein – jetzt zum Teil offenbar im Homeoffice.

Auch die Deutsche Bank hat mittlerweile einen Infizierten am Zentralenstandort Frankfurt gemeldet, allerdings nicht aus den symbolträchtigen verspiegelten Doppeltürmen, sondern aus dem gegenüber liegenden Handelszentrum „Deutsche Bank Campus“. Weitere Fälle gibt es offenbar in mehreren Filialen der Deutschen Bank, die zum Teil vorübergehend geschlossen und gründlich gereinigt wurden.

Notfallstandorte bis zum 27. März

Betroffen waren offenbar die Filiale in Kempten im Allgäu, die am Montag geschlossen worden war, aber am Dienstag wieder öffnete, die Filiale in Detmold, wo schon zwei Mitarbeiter infiziert sein sollen, eine Partnerfiliale in Herford, sowie die Filiale in Köln am Hohenzollernring, die am Dienstag gereinigt wurde und am Mittwoch wieder öffnen soll.

Der besonders heikle Fall der Deutsche Bank in Frankfurt im Handel wurde offenbar so gelöst, dass das entsprechende Team jetzt geteilt an zwei verschiedenen Standorten arbeitet. Diese Lösung mit Notfallstandorten soll bis zum 27. März gelten. Von solchen Formen der Notfallmaßnahmen soll dort eine „niedrige zweistellige Zahl“ von Mitarbeitern betroffen sein. Manche zuliefernde Bereiche zum Handel, bei denen physische Präsenz nicht so wichtig ist, wurden offenbar auch ins Homeoffice geschickt.

Wer unmittelbar Kontakt mit Infizierten hatte, soll sich in „Selbst-Quarantäne“ begeben. Schon seit Januar gelten bei der Deutschen Bank Regelungen zu Reisen in die besonders betroffenen Gebiete, die zum Teil verschärft wurden. Wer jetzt etwa von Deutschland nach Italien reisen will, braucht Genehmigungen aus beiden Ländern.

Auch die spanischen Banken BBVA und Santander verteilten Mitarbeiter auf mehrere Standorte, nachdem Beschäftigte positiv auf das Virus getestet wurden. Die britische Bank Lloyds schickte 1000 Beschäftigte eines nordirischen Call Centers bei der Hypotheken-Tochtergesellschaft Halifax an einen Notfall-Standort oder ins Homeoffice. Die Commerzbank schloss unter anderem Ihr Büro in Mailand vorübergehend.