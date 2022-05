Aktienmärkte : Erneuter Kursrutsch im Dax im Sog der US-Börsen

Aktualisiert am

Auf eine zweitägige Erholung folgt im Dax am Donnerstag der nächste große Kursrutsch. Die Inflationssorgen treiben die Anleger weltweit weiter um und dies zeigt sich vor allem bei Wachstumswerten etwa aus dem Technologiesektor. Der deutsche Leitindex Dax sackte im frühen Handel um 2,16 Prozent auf 13.530 Punkte ab. Für den M-Dax ging es ähnlich deutlich bergab auf 27 970 Zähler. Der Euro Stoxx 50 verlor 2,5 Prozent.

„Der Dax kann angesichts der Gemengelage aus Konjunkturrisiken und Zinserhöhungsängsten keinen Befreiungsschlag verbuchen“, schrieb die Landesbank Helaba am Donnerstag. Anstelle der Marke von 14.000 Punkten nimmt der Dax nun sein Wochentief bei 13.380 Punkten wieder ins Visier. Am Vorabend war es an den US-Börsen schon wieder zu einem Ausverkauf gekommen. Nach „heißen Inflationsdaten“, wie sie Experten nannten, setzten dort vor allem die Technologiewerte ihren Kursrutsch fort.

„Die Hoffnungen der Investoren, die Preisspirale würde langsam zum Stillstand kommen, haben sich nicht erfüllt“, sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst von CMC Markets. Am Mittwoch hatte sich der Dax von der US-Inflation zwar nur kurz aus dem Tritt bringen lassen, doch war die Preissteigerung im April unerwartet hoch. Damit nehmen die Sorgen zu, dass die Teuerung noch viel länger auf zu hohem Niveau bleibt, hieß es bei der Commerzbank.

Auch etliche Firmenbilanzen kamen bei den Anlegern nicht gut an: zu den größten Dax-Verlierern gehörten die Aktien von HeidelbergCement und Siemens mit jeweils mehr als 6 Prozent Minus, Merck gaben mehr als 4 Prozent nach. Bei den Nebenwerten enttäuschte Varta die Anleger Händlern zufolge mit dem Ausblick auf das zweite Quartal. Die Aktien des Batterieherstellers rauschten um mehr als 14 Prozent nach unten.