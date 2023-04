Vor Kurzem haben wir an dieser Stelle den Blick auf skurrile Erbkonflikte gerichtet, die sich vor deutschen Gerichten abgespielt haben. Nun schauen wir nach England, wo die Gesetze zwar anders sind als in Deutschland, nicht aber die familiären Konstellationen und die dadurch entstehenden Streitlinien. Daraus lässt sich lernen.

Der Sozialwissenschaftler Stephan Köppe, Assistenzprofessor für Sozialpolitik am University College Dublin (UCD), hat untersucht, warum Familienkonflikte ums Erbe oft vor Gericht landen. Dazu hat er zusammen mit Misa Izuhara, Professorin an der Universität Bristol, 32 in englischen Justizdatenbanken gespeicherte Verfahren aus dem Jahr 2014 ausgewertet. Den Ergebnissen nach gehen Erben vor allem dann vor Gericht, wenn es viel zu verteilen und mehrere Erben gibt. Begünstigt werden Konflikte zudem durch Rivalität zwischen Geschwistern und Trennungen in der Familie.