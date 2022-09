Großer Streit um Kleinigkeiten : Vererben wie Robin Williams

Als schrulliges Kindermädchen Mrs. Doubtfire verkleidet hütete er in der Wohnung seiner Ex-Frau seine eigenen Kinder. In der Rolle des Peter Pan rettete er die Insel Nimmerland vor dem Piratenkapitän Hook. Im Film „Der Club der toten Dichter“ sprang Robin Williams als Literaturlehrer John Keating auf das Pult, um die Aufmerksamkeit der Schüler des Eliteinternats zu fesseln. Als der begnadete Schauspieler am 11. August 2014 tot in seiner Wohnung aufgefunden wird, weint die ganze Welt um ihn.

Sein Testament errichtet Williams am 11. Januar 2011 und scheint alles geregelt zu haben – zumindest was die großen Dinge angeht: Seine drei Kinder aus den ersten Ehen, die Tochter Zelda und die Söhne Zachery und Cody, erben das Geldvermögen, umgerechnet etwa 40 Millionen Euro. Seine dritte Ehefrau Susan Schneider versorgt Williams über einen Ehevertrag, der vor der Hochzeit im Oktober 2011 geschlossen wird.