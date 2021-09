Erbschaftsteuer : Tabuthema Erben

Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Die Menschen befassen sich zu wenig mit dem Tod. Nach einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov haben sich nur 15 Prozent der volljährigen Deutschen bisher intensiv mit dem Thema Erbschaft beschäftigt und schon ein Testament aufgesetzt. Mit der Regelung des digitalen Nachlasses haben sich demnach sogar nur 8 Prozent beschäftigt. Dabei interessant: Obwohl E-Mail-Accounts oder Konten in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram wie selbstverständlich zum täglichen Gebrauch gehören, glauben viele Menschen gar nicht, dass auch das zum Thema „Digitales Erbe“ gehört.

Die Gedanken um Erben und Vererben zu verdrängen ist keine gute Idee. Jedes Jahr werden über 400 Milliarden Euro vererbt. „Angesichts immer höherer Besitzstände – darunter allein Rekordgeldvermögen von über 7 Billionen Euro – ist es sinnvoll, sich frühzeitig mit dem Thema auseinanderzusetzen, sagt Michael Menger, Ko-Vorstandsvorsitzender der Frankfurter Volksbank, zu den Ergebnissen der Studie. Ein großes Aufregerthema beim Thema Erben ist die Erbschaftsteuer. Im Prinzip gibt es drei Steuerklassen mit Steuersätzen zwischen 7 und 50 Prozent. Je nachdem, in welcher Beziehung man zu dem Verstorbenen stand, gibt es Freibeträge, die sich nutzen lassen. Ehegatten und Lebenspartner können 500.000 Euro steuerfrei erben, Kinder 400.000 Euro. Freunden und Bekannten steht ein Freibetrag von 20.000 Euro zu. Werden Unternehmen an die nächste Generation vererbt, gelten besondere Steuersätze. In der YouGov-Studie haben 23 Prozent angegeben, die Erbschaftsteuer sei zu hoch. Rund 29 Prozent sind der Meinung, sie gehöre komplett abgeschafft. Ein Thema also auch für den anstehenden Wahlkampf?