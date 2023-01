Scheidung und Erbfälle : Wenn das Haus die Familie zerreißt

Immobilien können richtig Freude machen. Etwa wenn sie einen Lebenstraum verwirklichen oder schlicht wenn sie deutlich an Wert gewinnen wie in den vergangenen zehn Jahren. Sie können aber auch mächtig Ärger machen. Zum Beispiel wenn sie vererbt werden oder im Scheidungsfall. Dann wird aus dem schönen Haus schnell ein Streitobjekt. Jeder will es haben, und wer es nicht bekommt, fühlt sich als Verlierer.

Nicht selten enden die Auseinandersetzungen vor Gericht. 28 Prozent aller Rechtsstreitigkeiten im Bereich des Privatrechts sind Erbauseinandersetzungen, 32 Prozent Scheidungs- und Trennungsfälle. Das sind die beiden führenden Gruppen in diesem Feld. Das ist nicht überraschend. Denn es geht um Werte, die nicht selten die Millionengrenze überschreiten. Sie haben sich seit 2010 teilweise mehr als verdoppelt – zumindest in den Ballungsräumen. Und die Aussicht auf einen weiteren, langfristigen Anstieg ist gut. Das weckt Begehrlichkeiten.

Kompromisse sind bei Immobilien leider meist schwierig, denn zumindest das klassische Einfamilienhaus ist – anders als Geld – nicht einfach aufteilbar. Das Eigentum an der Immobilie kann zwar auf mehrere Köpfe verteilt werden, doch bewohnen kann sie nur einer. Allenfalls in Ausnahmefällen lassen sich daraus zwei Wohneinheiten schaffen.

Mischkonstruktionen sorgen für Ärger

Doch solche Mischkonstruktionen mit mehreren Eigentümern, aber nur einem, der die Immobilie bewohnt, sorgen regelmäßig für Ärger, vor allem wenn es um größere Instandhaltungsmaßnahmen geht. Um Alleineigentümer zu werden, muss er den oder die anderen Beteiligten für den Verzicht finanziell entschädigen. Aber das scheitert in der Regel daran, dass angesichts der hohen Immobilienpreise dafür Summen nötig wären, die viele nicht zur Verfügung haben und für die sie auch keinen Kredit bekommen.

Das Problem tritt häufig auf. Bei Scheidungen geht es oft um das gemeinsame Haus. Und auch in rund der Hälfte der Erbfälle werden Immobilien weitergegeben. Prognosen für den Zeitraum von 2015 bis 2024 erwarten, dass 4,3 Millionen Immobilien vererbt werden, fast die Hälfte davon Einfamilienhäuser und ein Viertel Eigentumswohnungen, also Immobilien, die sich physisch nicht teilen lassen. Rund 85 Prozent der Immobilien werden in Westdeutschland vererbt. Der übertragene Wert liegt nur leicht unter dem Wert des vererbten Geldvermögens (siehe Grafik).

Streit ist also programmiert. Aber er lässt sich vermeiden oder zumindest in vernünftige Bahnen lenken. Für Erbschaften und Scheidungen gibt es dabei unterschiedliche Empfehlungen. Große Erfahrung hat damit Gerhart Flothow. Er ist in Mainz Mediator für Immobilienstreitigkeiten und versucht, zwischen Erben und Eheleuten in Scheidung zu vermitteln, um Gerichtsverfahren zu vermeiden. „Der Vorteil der Mediation ist, dass die Beteiligten nach einer Lösung suchen, die alle akzeptieren können, und nicht vom Gericht eine Entscheidung vorgesetzt bekommen, die immer auch Verlierer erzeugt.“

Erbaufteilung mit Kindern besprechen

Für Erbfälle findet Flothow mit am wichtigsten, dass die Eltern noch zu Lebzeiten die Erbaufteilung mit den Kindern besprechen. „Das fällt manchen schwer, weil sie nicht über den Tod reden und Konflikte mit Kindern, denen das Testament vielleicht nicht gefällt, vermeiden wollen.“ Aber die Alternative sei umso schlimmer: „Wenn die Angehörigen erst nach dem Tod erfahren, was sie erben, ist Streit programmiert. Irgendjemand fühlt sich dann immer benachteiligt, und der Verstorbene kann nicht mehr seine Beweggründe für die Entscheidung erläutern“, warnt der Mediator.