Entwicklung am Anleihemarkt : Wetten auf russischen Ramsch?

Das Bild der Klippe ist passend. Betrachtet man die Kursentwicklung russischer Unternehmensanleihen kann man ziemlich genau den Zeitpunkt des Einfalls Russlands in die Ukraine feststellen, ohne den Zeitstrahl eines Blickes zu würdigen. Der Kurs einer fünfjährigen Anleihe des staatlichen Energielieferanten Gazprom mit Fälligkeit im Jahr 2023 sank vom 23. Februar dieses Jahres bis zum 1. März von rund 93,1 Punkten auf 38,4 Punkte. Anschließend wurde der Handel damit an der Schweizer Börse Six ausgesetzt. Die nächste Kursfeststellung geschah erst wieder am 30. März. Mittlerweile wird die Anleihe zu 33,0 Punkten gehandelt.

Aus Renditesicht sicherlich ein Schnäppchen. Das Papier ist mit einem Zinskupon von 1,45 Prozent versehen, die Rendite liegt derzeit auf 336 Prozent. Schon am 1. März stieg sie auf 162 Prozent. Eigentlich ein schrilles Alarmsignal für jeden Händler. In typischer Buy-the-Dip-Manier spezialisieren sich aber einige Marktteilnehmer gerade auf solche Fälle. So machten Anfang März Nachrichten die Runde, die amerikanischen Investmentbanken Goldman Sachs und J.P. Morgan kauften für ihre Kunden russische Staats- und Unternehmensschulden zusammen. Noch im April beharrte Goldman Sachs darauf, dass die Schwäche russischer Wertpapiere technischer Natur waren.

Unternehmen bleiben stabil – noch

Die Aussage kann man auf verschiedene Arten auslegen. Beispiel Gazprom: Russisches Gas und Öl werden weiterhin benötigt und gekauft. Die täglichen Meldungen über die Auslastung der Gas-Pipeline Nord Stream 1 zeugen davon. Anders als Deutschland, das mittlerweile das Problem seiner Abhängigkeit erkannt hat und wohl nur noch übergangsweise an diesem Tropf hängen will, kaufen andere Staaten unentwegt weiter Russlands Energieträger ein. China, Indien und Brasilien gehören zu den besten Kunden. Vor allem, nachdem der Preis für russisches Öl und Gas aufgrund sinkender Nachfrage aus dem Westen fiel.

Die Gewinnaussichten von Gazprom wurden zwar aufgrund der Sanktionen des Westens nach unten korrigiert, aber Geld fließt weiterhin. Bisher gab es noch keine Meldung, dass der Konzern eine Zinszahlung versäumt hätte. Dass russische Wertpapiere unbeliebt sind, hängt mit der – berechtigten – Ächtung Russlands für seine Taten in der Ukraine zusammen, nicht aber mit der Zahlungsfähigkeit seiner Unternehmen.

Aus dieser ersten technischen Schwierigkeit folgt eine zweite: Sanktionen und der Versuch Russlands, diese zu erwidern. Während westliche Länder, beispielsweise die Vereinigten Staaten von Amerika, den Handel mit russischen Wertpapieren aussetzen, erlaubt Russland seinen Unternehmen Schulden in Rubel zu begleichen, selbst wenn sie ursprünglich in einer anderen Währung ausgegeben wurden. Dies wäre faktisch ein Vertragsbruch, dem die Einstufung des Unternehmens als technisch zahlungsunfähig folgt.

Kurzfristig fällt den Anlegern, die über die amerikanischen Großbanken russische Unternehmensanleihen gekauft haben, ihre Wette auf die Füße. Im Mai verlangten amerikanische Parlamentarier gar eine Liste mit den Namen dieser Anleger von den Banken. Ganz nüchtern betrachtet scheinen die Banken erst einmal Recht zu behalten: Das Risiko, das man hier eingeht, ist politisch-technischer Natur. Aber schlicht zu hoffen, dass sich diese Probleme und damit das Risiko angesichts des Kriegsgebarens Russlands irgendwann einfach in Wohlgefallen auflösen, ist naiv bis dreist.