Türen und Fenster abdichten

Viel Energie entweicht durch die Ritzen unter den Türen oder am Fenster. Undichte Fensterrahmen ohne Dichtung im Rahmenfalz sind schnell zu finden und können mit Klebebändern günstig isoliert werden. Das spart bis zu 5 Prozent der Heizkosten. Bei Wohnungsaußen-und Balkontüren helfen ein Dichtungsband und eine unten aufgeklebte Bürstendichtung. Die kann auch an der Wohnzimmertür Sinn ergeben, wenn dort stärker als etwa in Flur und Küche geheizt wird. Wer im Herbst und Winter nachts die Rollläden schließt, kann den Wärmeverlust über die Fenster um rund 30 Prozent reduzieren. Elektrische Rollläden können so programmiert werden, dass sie abends automatisch schließen.