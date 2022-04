Wegen hoher Energiepreise : Die Rückkehr des Kohlebriketts

Auf Betriebsferien können die Beschäftigten der Lausitz Energie Bergbau AG (LEAG) dieses Jahr wohl nicht hoffen. Die große Pause, die bei der LEAG im Sommer doch fast immer dazugehörte, ist wahrscheinlich nicht drin. Das, was der Betrieb herstellt, ist im Moment einfach viel zu gefragt. Und dabei geht es nicht um Chips, nicht um Fahrräder und auch nicht um Wärmepumpen – hier veredeln sie Braunkohlebriketts.

„Es gibt einen großen Run“, berichtet Pressesprecher Thoralf Schirmer. Der breche noch lange nicht ab, auch wenn das Land so langsam auf den Sommer zu­steuert. Schon im Herbst, zu Beginn der Heizperiode, habe man am Standort Schwarze Pumpe in der Lausitz bis an die Kapazitätsgrenzen arbeiten müssen, um die Nachfrage von Privatpersonen, Baumärkten und Brennstoffhändlern bedienen zu können. „Das ist eine Frage der Bevorratung“, so erklärt sich Schirmer das.

„Angesichts hoher Gas- und Ölpreise denken die Menschen darüber nach, wie sie sich mit Brennstoffen eindecken können, die günstiger und importunabhängiger sind.“ Wie gefragt das gute, alte Brikett ist, offenbart auch ein Blick auf die Seiten der großen Baumarktketten, von denen derzeit keine ihren Kunden das üb­liche 25 Kilogramm schwere Paket oder eine Palette anbieten kann.

Hoher Brennwert trifft auf hohe Emissionen

Der eine oder andere mag angesichts von Preissteigerungen um 100 Prozent für das Gas in der Therme die Liebe zu seinem alten Kohleofen wiederentdecken, der bis vor Kurzem doch so gestrig daherkam. Die Öfen finden sich noch in vielen Garagen, Werkstätten und alten Wohn­küchen, oder sie arbeiten zuweilen als so­genannter Dauerbrandofen auch der Zen­tralheizung zu. Braunkohlebriketts haben dabei einen recht guten Heizwert, in je­dem Kilogramm stecken im Mittel 5,6 Ki­lowattstunden Energie.

Wer im Baumarkt tatsächlich mal ein Paket ergattern kann oder rechtzeitig vorgesorgt hat, kann so etwa für ziemlich günstige 3,9 Cent pro Kilowattstunde seinen Räumen einheizen. Auch in der An­schaffung sind die Kohleöfen, für die ein Luftdurchzug von unten wichtig ist, damit die Kohle optimal verbrennt, mit einigen Hundert Euro vergleichsweise günstig. Weil von 2023 an aber auch Kohle unter die CO 2 -Bepreisung fällt, dürfte das Sparvergnügen nicht mehr lange währen. Und wer nicht nur Geld, sondern auch seine ei­genen Emissionen im Blick hat, müsste um den Brennstoff ohnehin einen Bogen machen, setzt er doch weit mehr Kohlendioxid frei als Gas oder selbst Öl.

Umweltfreundlicher ist das Holzbrikett, das die LEAG ebenfalls im Angebot hat. Oder der klassische Holzscheit, der im Kamin knistert. In Sachen Heizwert kann er, selbst gut getrocknet, mit Öl (10 kWh/l) und Gas (10,28 kWh/m3) aber nicht mithalten. Etwas Geld sparen lässt sich mit Holz aktuell dennoch. Das Technologie- und Förderzentrum (TFZ) ist eine Forschungseinrichtung des Freistaates Bayern.

Es trägt seit vielen Jahren deutschlandweit die Scheitholzpreise zu­sammen und sorgt auf einem Markt mit großen regionalen Differenzen für ein bisschen Orientierung. Grundsätzlich gilt: Harthölzer wie Buche sind teurer als Weichhölzer wie zum Beispiel Fichte. Ein Raummeter Buchenscheite, fertig gespalten und getrocknet, kostet im Mittel aktuell 109,06 Euro, Fichte dagegen 82,75 Euro. Auf das Laubholz zu setzen lohnt sich finanziell trotzdem, weil der Heizwert deutlich höher ist. Auf die Kilowattstunde gerechnet weist das TFZ für Buche 7,09 Cent aus. Für Fichtenscheite liegt die Summe mit 7,29 Cent etwas hö­her. Doch auch der Einkauf beim Holzhändler wird teurer, und manche beliefern ohnehin nur noch Bestandskunden, wie das Institut berichtet.