9-Euro-Ticket und mehr : Was vom zweiten Entlastungspaket ankommt

Mit dem zweiten Entlastungspaket will die Regierung die stark gestiegenen Energiepreise ein Stück weit ausgleichen. Davon profitiert nicht jeder gleichermaßen.

Mit Geldgeschenken will die Regierung die Bürger entlasten. Bild: Efi Chalikopoulou

Mit der Verabschiedung im Bundesrat am Freitag hat das von der Ampelkoalition beschlossene Entlastungspaket die letzte Hürde im Gesetzgebungsverfahren genommen. Die Regierung hat sich einiges einfallen lassen, wie die Bürger angesichts der extrem hohen Energiepreise entlastet werden sollen. Über die Fairness der Verteilung wurde schon viel diskutiert. „Wir lassen niemanden allein“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung am Donnerstag, ganz besonders gelte das für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen.

Alexander Wulfers Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Die Maßnahmen kämen „direkt, schnell und zielgerichtet“ bei den Bürgern an. Sozialverbände hingegen hatten kritisiert, dass die Rentner vernachlässigt würden. Dabei können auch die profitieren. Die F.A.S. rechnet anhand von fünf Beispielen vor, wer wie stark vom Entlastungspaket profitiert und wer leer ausgeht. Ausnahmen und Sonderfälle inklusive.