Energiepauschale : Bald gibt es Geld für Studenten

Endlich ist klar, wie Studenten die Energiepauschale erhalten sollen. Doch es ist gar nicht so einfach. So geht’s.

Was ist die Energiepauschale?

Sarah Huemer Redakteurin im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Im September hat die Bundesregierung beschlossen, dass Studenten, Schüler und Auszubildende eine Einmalzahlung von 200 Euro bekommen. Dieses Geld soll dazu dienen, junge Menschen angesichts der höheren Energiekosten zu unterstützen. Lange gab es keine konkreten Pläne dazu, wann die Auszahlung erfolgt. Das hat sich nun geändert. Ab Mitte März soll es möglich sein, einen Antrag zu stellen.

Wem steht die Einmalzahlung zu?

Insgesamt gibt es in Deutschland rund 3,5 Millionen Menschen, denen die Energiepauschale zusteht. Dazu zählen Studenten, Auszubildende und Schüler in Fachschulklassen oder Berufsfachschulklassen. Voraussetzung ist, dass die Ausbildungsstätte in Deutschland ist und dass die Antragssteller auch hier wohnen.

Wer kurzfristig in einem anderen Land lebt, etwa für ein Auslandssemester oder ein Praktikum, hat ebenfalls Anspruch auf das Geld. Auch Studenten, die aus dem Ausland nach Deutschland gezogen sind, erhalten die Einmalzahlung. Jenen Menschen, die in Teilzeit studieren oder die ein duales Studium absolvieren, stehen die 200 Euro ebenso zu. Wer hingegen ausschließlich im Ausland studiert, bekommt kein Geld.

Wie komme ich an das Geld?

Für die Auszahlungen sind die einzelnen Bundesländer zuständig. Gemeinsam mit dem Bund haben sie die Onlineplattform www.einmalzahlung200.de entwickelt. Dort kann ab Mitte März die Pauschale deutschlandweit beantragt werden. Sobald es losgeht, geben die Ausbildungsstätten persönliche Zugangscodes an die Begünstigten aus. Diese können damit das Antragsformular auf der Website abrufen. Wird der Antrag bewilligt, kommt eine Bestätigung per E-Mail. Das Geld wird auf die angegebene Kontonummer überwiesen.

Für den Antrag wird vorausgesetzt, dass man ein Bund-­ID-Konto besitzt. Das ist ein Nutzerkonto des Bundes, über das sich Bürger ausweisen können, wenn sie Leistungen vom Staat beantragen. So ein Bund-ID-Konto kann jeder Bürger online anlegen. Die Registrierung erfolgt über die Website von Bund-ID. Man braucht dafür entweder ein Elster-Zertifikat oder einen Ausweis mit Onlinefunktion, beispielsweise einen Personalausweis oder eine Bürgerkarte der Europäischen Union.

Warum geht das mit der Energiepauschale nicht einfacher?

Viele junge Menschen sind verärgert, dass die Auszahlung so kompliziert ist. Sie müssen deutlich länger als andere Personengruppen auf die Unterstützungszahlung vom Staat warten. Die Erwerbstätigen und auch die Rentner haben schon im vergangenen Jahr ein Energiegeld bekommen.

Die Bundesregierung argumentiert, dass von den Studenten nicht ausreichend Daten wie etwa die Bankverbindungen vorlägen – anders als beispielsweise bei den Senioren, die ohnehin regelmäßig ihre Rentenzahlung bekommen. Deshalb dauere es länger.

Bekomme ich die Pauschale auch, wenn ich meine Ausbildung vor Kurzem schon abgeschlossen habe?

Wer zum 1. Dezember 2022 immatrikuliert oder bei einer Ausbildungsstätte in Deutschland gemeldet war, soll nach den Plänen der Regierung das Geld bekommen. Ist jemand vor diesem Stichtag mit der Ausbildung fertig geworden, gibt es keine Einmalzahlung.

Fallen auf die Energiepauschale Steuern an?

Nein. Sie unterliegt nicht der Einkommensteuer. Die Einmalzahlung wird auch nicht bei einkommensabhängigen Sozialleistungen, wie etwa dem Bafög, berücksichtigt. Es werden darauf auch keine Sozialversicherungsbeiträge fällig.

Kann ich die Zahlung auch zusätzlich zu anderen Entlastungen bekommen?

Ja. Sie steht anderen Entlastungen nicht entgegen. Einige Studenten arbeiten beispielsweise nebenbei und haben deshalb auch die einmalige Energiepreispauschale für Erwerbstätige von 300 Euro bekommen. Die Einmalzahlung für Studenten können sie dennoch beantragen. Auch die Heizkostenzuschüsse, die Bafög-Beziehern zustehen, haben keinen Einfluss darauf, ob jemand die Einmalzahlung bekommt oder nicht.

Welche anderen Entlastungen gibt es noch?

Für Bafög-Bezieher hat die Bundesregierung im vergangenen Jahr zwei Heizkostenzuschüsse beschlossen. Diese werden automatisch mit dem Bafög ausgezahlt. Den ersten Betrag von 230 Euro haben die Studenten bereits erhalten.

Den zweiten Zuschuss von 345 Euro sollten sie von Mitte Januar an bekommen haben, so zumindest der Plan der Bundesregierung. Da aber auch diese Entlastung Ländersache ist und es unterschiedliche Zeitpläne dafür gibt, dürften auch jetzt noch nicht alle Studenten und Auszubildenden das Geld erhalten haben.