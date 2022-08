Hohe Kursverluste : Energiekrise und Zinssorgen schrecken Anleger ab

Der Auftakt in die neue Börsenwoche ist am Montag einem herben Rückschlag gleichgekommen. Die Energiekrise mit weiter steigenden Gaspreisen und die Zinssorgen aufgrund schlechter Nachrichten von der Inflationsfront sorgten für herbe Kursverluste. Der Deutsche Aktienindex Dax fiel um bis zu 2 Prozent und lag am frühen Nachmittag mit 13.231 Punkten um 2,3 Prozent im Minus. Den M-Dax der mittelgroßen Werte traf es noch schlimmer, er gab um 3,0 Prozent auf 26.167 Punkte nach.

Markus Frühauf Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Die Furcht vor Engpässen hat zum Wochenanfang den Gaspreis weiter nach oben getrieben. Der europäische Future stieg in der Spitze um knapp 13 Prozent auf 289 Euro je Megawattstunde. Als Ursache nannten Händler die Mitteilung des russischen Gaskonzerns Gazprom vom Freitag, wonach Deutschland zum Monatswechsel abermals vorübergehend kein Gas durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 erhalten werde. Vom 31. August bis zum 2. September wird nach Angaben von Gazprom der Pipelinebetrieb wegen Wartungsarbeiten unterbrochen. Die Verschärfung der Energiekrise belastete den Euro. Er verlor um bis zu 0,5 Prozent auf 0,9988 Dollar und fiel damit abermals unter die Parität zur amerikanischen Währung.

Am Rohölmarkt gerieten die Preise unter Druck, weil Investoren eine Abschwächung der Konjunktur durch aggressive Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed erwarten. Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee gab bis zu 2,3 Prozent auf 94,53 Dollar je Barrel (259 Liter) nach. Aufschluss über den Fed-Kurs kann das Notenbanker-Treffen im amerikanischen Jackson Hole Ende der Woche liefern. Fed-Chef Jerome Powell sei zuletzt auffällig vage bei der Frage geblieben, ob die Fed im Fall einer Rezession mit Zinserhöhungen fortfahren würde, wenn dies die Inflationslage erfordere, konstatierte Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. „Falls er in dieser Frage Klarheit schaffen will, wäre Jackson Hole ein guter Anlass.“

Zweistellige Inflation droht

Für Verunsicherung sorgte auch die Bundesbank, die in ihrem Monatsbericht August nach Auslaufen der Entlastungsschritte der Bundesregierung wie des 9-Euro-Tickets oder des Tankrabatts einen Anstieg der Inflationsrate im Herbst auf 10 Prozent erwartet. Zudem hat sich nach Ansicht der Bundesbank-Volkswirte das Rezessionsrisiko deutlich erhöht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte in Deutschland wegen der andauernden Energiekrise Ende 2022/Anfang 2023 schrumpfen, hieß es am Montag im Monatsbericht. „Die Wahrscheinlichkeit, dass das BIP im kommenden Winterhalbjahr zurückgeht, hat sich aufgrund der ungünstigen Entwicklungen am Gasmarkt deutlich erhöht.“

Dax - 3 Monate DAX ® -- -- (--) Lang & Schwarz Xetra Citibank BNP Paribas 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Am Wochenende hatte Bundesbank-Präsident Joachim Nagel im Interview mit der „Rheinischen Post“ weitere Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) gefordert, damit die mittelfristigen Inflationserwartungen bei 2 Prozent gehalten werden können. Das entspricht auch dem Inflationsziel der Notenbank. Mit Blick auf die möglicherweise bald im zweistelligen Bereich liegende Teuerungsrate verdeutlichte Nagel die historische Dimension: „Zweistellige Inflationsraten wurden in Deutschland das letzte Mal vor über siebzig Jahren gemessen.“ Im vierten Quartal 1951 habe die Inflationsrate nach den damaligen Berechnungen bei elf Prozent gelegen.

Gas- und Strompreise belasten Unternehmen

Inzwischen habe der Anstieg bei den Gas- und Strompreisen ein Ausmaß erreicht, das erhebliche negative wirtschaftliche Auswirkungen nach sich ziehen werde – auch ohne vollständige Einstellung der Gaslieferungen aus Russland, warnten die Volkswirte des Schweizer Vermögensverwalters Bantleon. Viele Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes dürften ihrer Ansicht nach ihre Produktion infolge der explodierenden Energiekosten einschränken oder ins Ausland verlagern. Den privaten Haushalten in Deutschland droht 2023 nach Berechnungen von Bantleon allein durch die höheren Energiepreise der Entzug von etwa 70 Milliarden Euro. Das entspreche rund 4,0 Prozent der privaten Konsumausgaben. Die Unternehmen seien infolge der höheren Preise für Gas und Strom mit einer Kostensteigerung in ähnlicher Größenordnung konfrontiert.

Mehr zum Thema 1/

Die wachsenden Sorgen vor einer Gasknappheit ließen den Aktienkurs von Uniper um bis zu 11 Prozent abstürzen. Die weiter anziehenden Gaspreise erhöhen den Druck auf den angeschlagenen Energiekonzern, der deshalb schon auf Staatshilfe angewiesen war. Die Anteilscheine der Uniper-Muttergesellschaft Fortum verbilligten sich an der Börse in Helsinki um bis zu 6 Prozent.