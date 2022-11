Gefüllte Gasspeicher : Der Winter kommt – und Heizöl wird billiger

Aktualisiert am

Heizöl wird deutlich billiger. Und auch der Preis für den in der Herstellung eng damit verbundenen Dieselkraftstoff ist spürbar zurückgegangen. Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil der starke Preisanstieg zuvor als Angst vor einem Winter mit erheblichen Heizschwierigkeiten gedeutet worden war. Seit Anfang Oktober nun ist der Heizölpreis von knapp 170 auf rund 138 Euro je 100 Liter gefallen. Das Internetportal Heizoel24, an das mehr als 500 Ölhändler ihre Preise melden, nennt unter anderem die gut ge­füllten Gasspeicher als Grund für die Marktberuhigung – sowie die vielen, noch vor Europas Küsten wartenden Schiffe mit Flüssiggas.

Auch Diesel an der Tankstelle ist günstiger geworden, zugleich ist der ungewöhnlich große Preisabstand zu Superkraftstoff wieder etwas zusammen­geschrumpft. Wie der Autoklub ADAC in seiner wöchentlichen Auswertung der Preise von mehr als 14.000 Tankstellen berichtet, ist der Preis für Diesel binnen einer Woche um 5,1 Cent auf durchschnittlich 2,065 Euro je Liter gesunken. Zugleich ist der Preis für Super-Benzin um 3,7 Cent auf 1,910 Euro je Liter ge­stiegen. Damit ist die Differenz zwischen Diesel- und Super-Preis um immerhin 8,8 Cent gesunken, von mehr als 24 auf 15,5 Cent je Liter. Es gab nun offenbar sogar einzelne Tankstellen, an denen Diesel zumindest zu bestimmten Tageszeiten wieder billiger war als Super.

Der hohe Heizölpreis und der außergewöhnliche Abstand zwischen Diesel- und Super-Preis waren zuvor Krisensymptome gewesen. Verschiedene Faktoren ka­men zusammen: Gleich zu Beginn des Ukrainekriegs war der Dieselpreis gestiegen, weil Deutschland bis dahin erheb­liche Mengen an Diesel und Vorprodukten unmittelbar aus Russland bezogen hatte. Später sorgte zeitweilig der Tankrabatt dafür, dass Diesel teurer war als Super, weil die Steuer beim Superkraftstoff stärker vermindert wurde. Zuletzt hatten die Mineralölkonzerne jedenfalls argumentiert, dass viele Unternehmen in Deutschland, die normalerweise in ihrer Produktion Erdgas verwenden, aber stattdessen auch Heizöl einsetzen könnten, sich vorsichtshalber mit Heizöl eindeckten, weil sie Gasengpässe oder hohe Preise für Erdgas befürchteten. Das trieb Heizölnachfrage und -preis.

Die spannende Frage nun: Gibt es am Energiemarkt im Moment insgesamt et­was Entwarnung – oder ist das nur die Ruhe vor dem Sturm? Jürgen Albrecht, Fachmann für Kraftstoff beim ADAC, meint jedenfalls: „Man darf davon ausgehen, dass gerade professionelle Akteure in den Unternehmen ihre Vorkehrungen für den Fall ausbleibender beziehungsweise völlig überteuerter Gasmengen be­reits weitgehend getroffen haben.“ Die Unternehmen, die im Zuge eines solchen „Switch“ von Gas auf Öl zuletzt Heizöl gekauft und damit die zu Beginn der Heizperiode ohnehin nicht gerade nied­rige Nachfrage beflügelt hatten, haben nicht unbegrenzt Lagermöglichkeiten.

Der Preis für Rohöl ist jedenfalls nicht der zentrale Grund für den Preisrückgang bei Heizöl und Diesel. Als der Ölverbund OPEC plus im Oktober eine Förderkürzung beschlossen hatte, stieg der Preis der Nordseesorte Brent und pendelt seither um die 95 Dollar je Barrel (Fass zu 159 Liter). Zwischenzeitlich gab es kleinere Turbulenzen: Vor einer Woche lag der Preis bei 95 Dollar, stieg zwischenzeitlich mal auf fast 100 Dollar und ist jetzt „ungefähr wieder auf dem Wert der Vorwoche“, wie der ADAC hervorhebt.

Der Autoklub nennt es „immer noch beachtlich“, dass Diesel im Bundesdurchschnitt so viel teurer sei als Super. Dabei liege die Steuer für Diesel gut 20 Cent je Liter unter der für Super. Deswegen war all die Jahre, bis zum Ausbruch des Ukrainekriegs, Diesel billiger gewesen als Super. Die aktuelle Entwicklung, so meint der ADAC, könne „allenfalls der Beginn einer Normalisierung“ sein.

Ein wichtiger Faktor für die zuletzt wieder etwas günstigeren Preise für Heizöl und Diesel sei sicherlich der rückläufige Gaspreis gewesen, sagt Frank Schal­lenberger, Rohstofffachmann der Landesbank Baden-Württemberg: „Dieser dürfte dazu geführt haben, dass der Gas-to-Oil-Switch wieder deutlich nachgelassen hat“, hebt der Analyst hervor. Soll heißen: Der Ersatz von Gas durch Öl in der Wirtschaft insgesamt, der stark vom hohen Gaspreis getrieben war, hat sich nicht in gleichem Maße fortgesetzt. Schallenberger meint zudem, die wieder etwas entspanntere Situation bei den Raffinerien sorge für geringere Margen.

Das milde Wetter und die vergleichsweise hohen Temperaturen haben zudem offenbar sowohl beim Gas als auch beim Heizöl die Nachfrage zuletzt geringer aus­fallen lassen, als das sonst der Fall gewesen wäre. Die Commerzbank hat ausgerechnet, dass der Oktober fast 3 Grad wärmer gewesen sei als üblich. Bereinigt um diesen Effekt sei der Gasverbrauch kaum niedriger gewesen als vor einem Jahr, schreibt Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer auf dem Nachrichtendienst Twitter.

Die Bundesnetzagentur hat zwei Szenarien durchgerechnet, wie es mit dem Gas nun weitergeht. Klaus Müller, der Präsident der Agentur, beschreibt das so: „In einem Normalwinter können wir mit den bekannten Einsparnotwendigkeiten und neuen Nord- und Ostsee-LNG-Terminals über die Runde kommen“, sagt er. „Aber ein kalter Winter und eine Kältewelle, wie es sie beispielsweise im Fe­bruar 2012 gab, könnten für erhebliche Schwierigkeiten sorgen.“ Für Entwarnung sei es also jedenfalls zu früh.