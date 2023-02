Es ist kühl in Frankfurts Bankentürmen. Wegen der Energiekrise heizen viele Institute nur noch auf 19 Grad. Damit die Mitarbeiter sich dennoch wohlfühlen, greifen die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) und die KfW zu ungewöhnlichen Mitteln. Sie geben Decken beziehungsweise Westen aus.

Letzteres ist bei der Helaba der Fall. Seit dieser Woche werden gefütterte Westen an verschiedenen Standorten der Landesbank verteilt, wie ein Sprecher bestätigte. Die Bank wolle trotz niedrigerer Temperaturen für angenehme Arbeitsbedingungen sorgen. Die Nachfrage nach den Westen sei sehr groß.

Die Aktion bei der Helaba war von langer Hand geplant. Schon vor Weihnachten wurde zur Anprobe geladen. Mitarbeiter waren aufgefordert worden, eine passende Größe zu finden. Anschließend bestellte die Helaba die Westen für alle Kollegen, die sie wollten. Die Westen bei der Landesbank sind ebenso gratis wie die Decken, die die KfW-Tochtergesellschaft Ipex-Bank an ihre rund 800 Kollegen in Frankfurt verteilt hat, wie eine Sprecherin dort sagte. Die „nachhaltig aus recyceltem Kunststoff gefertigten Fleecedecken“ seien im Januar an die Belegschaft verteilt worden.

Mehr zum Thema 1/

Die Ipex-Bank verwies ebenfalls auf die Temperatur in den Büros und erklärte, dass aufgrund der behördlichen Vorgaben zur Sicherung der Energieversorgung – wie in anderen öffentlichen Gebäuden – in den Räumen der staatlichen KfW nur noch bis maximal 19 Grad geheizt werde. Die niedrigeren Temperaturen in den Büros sind aber nicht die einzige Maßnahme, mit denen Frankfurter Banken versuchen, Energie zu sparen. Einige haben Rolltreppen außer Betrieb gesetzt, Außenbeleuchtungen abgeschaltet oder Warmwasser auf den Toiletten abgedreht.