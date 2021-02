Anlagetrend : Wie viel Hype steckt im Wasserstoff?

Besonders sexy klingt das nicht gerade: ein Unternehmen aus einer amerikanischen Kleinstadt, das Antriebe für Gabelstapler herstellt und aus 300 Millionen Dollar Umsatz zuletzt 114 Millionen Dollar Verlust erwirtschaftete. Und doch ist Plug Power eine absolute Kursrakete. Allein im noch jungen Handelsjahr hat sich der Kurs des Unternehmens mehr als verdoppelt. Noch bis vor einem Jahr dümpelte die Aktie auf Niveaus von umgerechnet zwei bis vier Euro; seither hat sie sich rasant verteuert auf aktuell 55 Euro. Mit einem Börsenwert von 26 Milliarden Euro wäre das kleine Unternehmen im Dax solides Mittelfeld, auf Augenhöhe mit Großkonzernen wie Continental und der Deutschen Börse. Spinnen die Anleger mal wieder?

Tim Kanning Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Das Zauberwort, das derzeit für manches Kurswunder an der Börse sorgt, heißt Wasserstoff. Als Energieträger, der zumindest im Einsatz keine Treibhausgase ausstößt, gilt er als große Hoffnung auf dem Weg zur klimaschonenden Wirtschaft. Zum echten Klimafreund wird der Brennstoff aber erst, wenn er auch selbst mit Hilfe von erneuerbaren Energien erzeugt wird statt wie bisher vornehmlich mit Erdgas. Um diesen Wandel hinzubekommen, fließen in der ganzen Welt Milliarden in die Technologie. Allein die Bundesregierung hat gerade wieder 700 Millionen Euro in die weitere Erforschung der grünen Wasserstoffproduktion bereitgestellt. Auch in Lastwagen, der Schwerindustrie, in der Schifffahrt und dereinst vielleicht sogar in Autos könnte Wasserstoff so der Treibstoff der Zukunft werden.