Lohnt sich Sparen wieder? : Endlich wieder Zinsen auf dem Konto!

Auch bei den Zinsen auf Tagesgeld macht sich die Zinswende bemerkbar. Die Zinsen steigen bei den ersten Banken, wenn auch von extrem niedrigem Niveau aus. Das Verbraucherportal Biallo meldet, der sogenannte Biallo-Index für Tagesgeld – ein Mittelwert von knapp 40 an das Portal gemeldeten Tagesgeldkonten – habe sich in den vergangenen Tagen von 0,05 auf 0,09 Prozent nahezu verdoppelt. Die höchsten Zinssätzen in der Tagesgeldtabelle liegen jetzt bei gut 0,4 Prozent.

Das ist im historischen Vergleich zwar immer noch lächerlich wenig. Und die Sparer verlieren nach Abzug der Inflation von mehr als 7 Prozent weiterhin Kaufkraft, wenn sie solche Sparangebote nutzen. Aber offenkundig kommt vor der geplanten ersten Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank am 21. Juli doch etwas Bewegung in den Markt.

Viele Banken schaffen Negativzinsen ab

Die spannende Frage: Wird aus der Abwehrhaltung der Banken gegen Einlagen, die man in den vergangenen Jahren auf drastische Weise erleben konnte, wieder ein Werben der Banken um Kundeneinlagen? Dirk Schiereck, Bankenprofessor in Darmstadt, sagt: „Mein Eindruck läuft schon in die Richtung, dass einige Banken gerne wieder verstärkt Einlagen einwerben wollen.“

Zum 1. Juli hat eine Reihe von Banken zunächst mal die Negativzinsen auf Tagesgeld abgeschafft. Darunter ist die ING Deutschland, die ihre Freibetrag für Negativzinsen auf 500.000 Euro hochgesetzt hat und darunter einen minimalen Zins von 0,001 Prozent zahlt. Ein Sprecher sagte, je nach Marktentwicklung wolle man „möglichst noch in diesem Jahr“ auch wieder positive Sparzinsen anbieten.

Einige Institute hatten die Tagesgeldkonten für Neukunden in der Tiefzinsphase ganz abgeschafft und legen sie jetzt neu auf; darunter die 1822direkt, die Direktbanktochter der Frankfurter Sparkasse, wie das Internetportal Verivox am Donnerstag berichtete. Deutsche Bank und Commerzbank haben erstmal in Aussicht gestellt, nach entsprechenden Leitzinserhöhungen der EZB ihre Negativzinsen abzuschaffen.

Einen ersten Zinsschritt vom Negativen gleich ins Positive gegangen ist hingegen die Deutsche Pfandbriefbank mit Sitz in Garching bei München. Sie ist eine Spezialbank für Immobilienfinanzierung und öffentliche Investitionsfinanzierung und refinanziert sich durch Einlagengeschäfte und durch das Emittieren von Pfandbriefen. Mit ihrem Angebot Pbb Direkt richtet sie sich auch an private Sparer. „Diese hat das Verwahrentgelt zum 1. Juli gestrichen und bietet seither wieder ein Tagesgeldkonto mit einem Zinssatz von 0,15 Prozent im Jahr an“, sagt Sebastian Schick von Biallo. Nicht viel, aber immerhin.

Immerhin 0,41 Prozent bei Bank auf Malta

Auch diverse ausländische Banken locken schon wieder mit höheren Tagesgeldzinsen. An der Spitze in der Tagesgeldtabelle steht jetzt die FCM Bank aus Malta. Das Institut hat 2010 seine Banklizenz bekommen und gehört nach Angaben der EZB zu 16 kleineren Banken auf Malta, die neben drei großen dort tätig seien. Sie wirbt mit 0,41 Prozent Zinsen auf Tagesgeld für Neu- und Bestandskunden. Direkt dahinter folgt die Bigbank aus Estland mit 0,35 Prozent, ebenfalls für Neu- und Bestandskunden. Bei beiden Instituten sind Einlagen bis 100 000 Euro über die jeweilige nationale Einlagensicherung abgesichert.

Auf Platz drei liegen die Advanzia Bank aus Luxemburg und die Bank 11, eine auf Absatz- und Einkaufsfinanzierung für den Kfz-Handel spezialisierte deutsche Bank aus Neuss. Letztere wirbt im Netz mit dem Foto eines Sparschweins im Liegestuhl und dem Slogan: „Tagesgeld-Feeling – sichern Sie sich unsere sonnigen Zinsen.“ Beide Institute locken mit 0,3 Prozent Zinsen – die gibt es allerdings nur für Neukunden, garantiert für drei Monate. Danach fällt der Zins auf das Bestandskundenniveau von 0,01 beziehungsweise 0,05 Prozent zurück.

Vorreiter bei diesem Modell war die Renault Bank Direkt, die im April einen Aktionszins für Neukunden eingeführt hatte: Deren 0,2 Prozent sind ebenfalls für drei Monate garantiert, danach greift der variable Bestandskundenzins von aktuell 0,05 Prozent.

Lohnen sich die Werbe-Angebote?

Ob es klug ist, wegen etwas höherer Tagesgeldzinsen sein Geld jetzt in ein Land mit höheren Risiken zu transferieren, darüber gehen die Meinungen auseinander. Niels Nauhauser, Finanzfachmann der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg ist da skeptisch: „Über das Ausfallrisiko müssen sich die Sparer nur dann keine Gedanken machen, solange sie den Anlagebetrag auf 100.000 Euro je Institut begrenzen und ein Institut mit gesetzlicher deutscher Einlagensicherung auswählen. Diese Angebote sind gleich sicher.“ Eine einheitliche Einlagensicherung innerhalb der Europäischen Union hingegen gebe es nicht. Es seien nur nationale Einlagensicherungstöpfe vorgesehen, und deren tatsächliche Zuverlässigkeit hänge weniger von der Höhe der Rücklagen ab, sondern vielmehr von dem politischen Willen und der Finanzkraft des jeweiligen Staates, die Zuverlässigkeit mit allen erforderlichen Mitteln zu gewährleisten.

Aus Perspektive der Anleger sei eben dieser politische Wille, alle Anleger im In- und Ausland zu entschädigen, ungewiss. Daneben sei ungewiss, ob die Länder in Bedarfsfall auch tatsächlich über die dazu erforderlichen Mittel verfügten, sagt Nauhauser: „Aufgrund dieser Risiken raten wir Anlegern, die Wert auf Sicherheit legen, ausschließlich Einlagen zu tätigen, die über die gesetzliche deutsche Entschädigungseinrichtung abgesichert sind.“