Kolumne: „Frag den Mohr“ : Endet jetzt die Zeit der jungen Tech-Stars im Dax?

Der Dax-Aufstieg von Delivery Hero im Sommer 2020 stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Ausgerechnet für die insolvente Wirecard AG rückte ein Unternehmen in den Dax, das mit seinen Essenslieferdiensten noch kein profitables Geschäftsmodell vorweisen konnte. Den Delivery-Hero-Aktionären konnte es anfangs egal sein, der Kurs stieg von knapp 100 zum Dax-Aufstieg bis auf 140 Euro Anfang 2021. Noch vor einem halben Jahr wurden 126 Euro für eine Aktie gezahlt – also gut 31 Milliarden Euro für das defizitäre Wachstumsunternehmen aus Berlin und damit mehr als für die Deutsche Bank. Heute kostet eine Aktie gut 70 Prozent weniger. 24 Milliarden Euro Börsenwert sind verschwunden. Die Zinswende hat viele Anleger neu rechnen lassen. Hoffnungsgewinnen in der fernen Zukunft wird nicht mehr ein so hoher Wert beigemessen wie noch vor ein paar Monaten.

In der jüngsten Rangliste der Deutschen Börse ist Delivery Hero entsprechend abgerutscht. Platz 46 steht zu Buche – schwächster Dax-Wert. Anfang Juni wird wieder Bilanz ­gezogen und entschieden, wer den Dax verlassen muss. Derzeit deutet viel darauf hin, dass es Delivery erwischen könnte. Oder Hello Fresh, einen zweiten technologiegetriebenen Wachstumswert aus Berlin, der mit dem Versenden von Kochboxen sein Geld verdient, immerhin schwarze Zahlen schreibt, aber im Herbst mit Kursen von mehr als 90 Euro auch noch mehr als doppelt so hoch bewertet wurde wie heute.