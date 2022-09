Ende des Tankrabatts : Nächtlicher Preissprung an den Tankstellen

Katerstimmung bei den Autofahrern: So viel darüber diskutiert wurde, ob der Tankrabatt überhaupt weitergegeben wurde – so pünktlich steigen zu seinem Ende die Preise an der Tankstelle.

Es war ein Schauspiel ganz eigener Art, in der Nacht zum Donnerstag, an einer Aral-Tankstelle unweit von Frankfurt: Es ist Viertel vor Zwölf. Gleich, genau an der Grenze zwischen dem alten und dem neuen Tag, endet Deutschlands Tankrabatt. Die Energiesteuer auf Kraftstoff, die für die Monate Juni, Juli, August deutlich gesenkt worden war, wird wieder auf ihr altes Niveau angehoben. Wird man das an der Preistafel an der Tankstellenzufahrt sehen? „I wo“, hatte der Kassierer zuvor gesagt, die Preistafeln würden zentral gesteuert; die änderten die Preise frühestens morgen früh, auch wenn die Tankstelle die Nacht geöffnet habe.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Trotzdem kommen noch ein paar zum Tanken, mitten in der Nacht: ein weißer BMW, ein schwarzer A-Klasse-Mercedes, ein dunkler Audi. Den Tag über hatte es zeitweise sogar Schlangen an den Zapfsäulen gegeben, weil viele vor der Steueranhebung noch mal den Tank füllen wollten. Dabei waren die Spritpreise, gleichsam im Vorgriff auf diesen Termin, in den vergangenen Tagen ohnehin schon wieder spürbar gestiegen: 2,09 Euro kostet der Liter Diesel kurz vor Mitternacht, 1,809 Euro der Liter Super E10.

Dann kommt die logische Sekunde, in der alles anders wird. Die Uhr schlägt Mitternacht. Und an der Anzeigetafel beginnen die Preise zu flimmern, zu blinken, zu wechseln. Los geht es mit dem ganz teuren Sprit Ultimate, danach folgen Diesel und Super E10. Es hat den Anschein, als suche die Tafel nach den Preisen, die jetzt gelten sollten: Ganz kurz steht da etwas von 7 Euro je Liter. Dann folgt: 2,15 Euro für Super E10 und 2,26 Euro für Diesel. Was für ein Preissprung in so kurzer Zeit!

Ein Paar aus dem Taunus mit einem silbernen Einser-BMW, das gerade in dem Moment getankt hat, in dem die Preise umspringen, hat Glück: Es bekommt an der Kasse noch den alten Preis. Stolz zeigt der Mann den Kassenbon vor. Solange die Zapfsäule noch den alten Preis anzeigte, wurde offenbar auch noch nach dem alten Preis abgerechnet.

Einige Tankstellen waren leergelaufen

Am nächsten Morgen, zehn Uhr. Mittlerweile ist auch an den Tankstellen, die nicht die ganz Nacht offen hatten, der Preis angehoben worden. Eine erste Schnellanalyse mit ADAC-Daten von 400 Tankstellen am Vormittag zeigt: Die Preise sind bundesweit deutlich gestiegen. E10 kostet jetzt fast überall mehr als 2 Euro, Diesel oftmals mehr als 2,10 Euro, zum Teil auch mehr als 2,30 Euro. Der Autoklub rechnet aus, dass sich Super E10 gegenüber dem Vortag um 25 Cent verteuert habe, Diesel um knapp 10 Cent.

Rein rechnerisch hätte die Wiederanhebung der Steuer sogar eine Preiserhöhung um 35 Cent für Super E10 und um 17 Cent je Liter für Diesel bedeuten können. Aber ein Teil der Überwälzung der höheren Steuer auf die Kunden war offenbar vorweggenommen worden. Der ADAC spricht davon, die Mineralölunternehmen hätten sich ein „Polster“ zugelegt. Obwohl Rohöl in Euro gerechnet jetzt ungefähr so teuer sei wie vor gut einem halben Jahr, seien Benzin und Diesel mit regulärer Steuer ungleich teurer.

In Frankfurt an einer Esso-Tankstelle im Westen der Stadt: Einige Zapfsäulen sind hier mit weiß-roten Bändern gesperrt. „Wir sind vor dem Ende des Tankrabatts leergelaufen“, sagt der Kassierer. „Jetzt warten wir darauf, dass wir wieder Diesel bekommen.“ Auch das ist offenbar ein Teil des Ereignisses Tankrabatt-Ende: Aus verschiedenen Teilen Deutschlands war zuletzt über einzelne Tankstellen ohne Kraftstoff berichtet worden: aus Süddeutschland, vom Mittel- und Niederrhein und auch von der Grenze zu den Niederlanden. Viele Niederländer waren offenbar über die Grenze nach Deutschland gefahren, um vor dem Ende des deutschen Tankrabatts hier noch mal günstig zu tanken.