Teures Ende von Ehen : Wenn mit der Scheidung das Rechnen beginnt

Schiller brachte es in seinem Lied von der Glocke auf den Punkt: „Drum prüfe, wer sich ewig bindet.“ Das sollte nicht nur für das Temperament und die Neigungen der beiden Ehepartner gelten, sondern auch dafür, was die Ehe finanziell für beide bedeutet. Sollte die ewige Bindung nicht in diesem Maße Bestand haben, haben Ehepartner zwar oft eine grobe Ahnung, was das für Haus, Vermögen und Kinder bedeutet, Missverständnisse bestehen aber dennoch. Für die Eheschließung braucht es keinen Kurs. Wohl aber benötigt man einen Sachkundenachweis, falls man sich einen Listenhund zulegen möchte.

Bahnt sich also eine Scheidung der Ehe an, sollte man sich einen Überblick über seine Finanzen verschaffen und was man selbst sowie der Partner in die Ehe hineingewirtschaftet haben. Der erste Grundsatz bei der Betrachtung: Die Emotionen bleiben vor der Tür. Leidenschaft mag in die Ehe hineingeführt haben, Leidenschaft mag aus ihr herausführen, aber wenn es ums Geld geht, sollte man nüchtern vorgehen. Versuche, den Ehepartner zu drangsalieren oder Gelder zu verschleiern, scheitern oft. Beiden Ehegatten stehen Möglichkeiten offen, unter anderem über Steuererklärungen, Einkommensnachweise, Konten und Grundbucheinträge Auskunft zu erhalten. „Die Auskunftsstufe eines Zugewinnverfahrens kann in schwierigen Fällen viele Jahre dauern. Deshalb drängen Anwälte im Familienrecht auf eine Einigung vor der Scheidung“, sagt Ingeborg Rakete-Dombek, Fachanwältin für Familienrecht, im Gespräch mit der F.A.Z.