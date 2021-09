Neue Höchststände : So viele Börsengänge wie lange nicht mehr

Spitzfindige Menschen betonen, das neue Jahrzehnt habe erst mit dem Jahr 2021 begonnen, 2020 sei das letzte Jahr des vergangenen Jahrzehnts. Wollen wir ihnen nun einmal stattgeben und das Pandemiejahr 2020 dort belassen, wo es hingehört, in der Vergangenheit. Für Börsianer ist das Jahr 2021 ohnehin ein wesentlich schönerer Startpunkt der neuen Dekade. Bereits anhand von Daten bis Juli zeichnete sich ab, dass es eines der besten Börsenjahre der jüngeren Zeit würde. Mit dem IPO-Barometer für das dritte Quartal 2021 bestätigt EY nun diese Erwartung.

Gregor Brunner Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Wie die Analysten von EY mitteilen, gaben zwischen Juli und September weltweit 547 Unternehmen ihre Anteilsscheine erstmals in den öffentlichen Handel. Damit lag die Zahl der Börsengänge (IPOs) 23 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Das Emissionsvolumen wuchs auf 106,3 Milliarden Dollar und im Vergleich um 11 Prozent. Nach Regionen betrachtet, weist Europa das stärkste Wachstum auf. Das Volumen nahm von 6,3 Milliarden auf 11,6 Milliarden Dollar zu und die Zahl der IPOs ist mit 85 mehr als doppelt so groß wie im Vorjahreszeitraum. In den Vereinigten Staaten wuchs zwar die Zahl der Börsengänge um 25 Prozent, aber das Emissionsvolumen ging 3 Prozent auf 32,2 Milliarden Dollar zurück. Das weist auf eine Vielzahl kleinerer Börsengänge hin.

Die größte Aktivität zeigte nach wie vor China inklusive Hongkong, mit einem Emissionsvolumen von 33,8 Milliarden Dollar und 151 Börsengängen. Allerdings verliert der dortige Markt im Jahresvergleich an Schwung. Das Emissionsvolumen liegt 38 Prozent niedriger. Auch wagten dort 30 Prozent weniger Unternehmen den Sprung auf das Parkett.

In Deutschland suchten insgesamt 25 Unternehmen, darunter drei über Börsenmantel, den Gang an die Börse und sammelten dabei 8,2 Milliarden Euro ein. Die größten Transaktionen verbuchten der Funkmastenbetreiber Vantage Towers mit 2,2 Milliarden Euro und der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 mit 1,8 Milliarden Euro auf sich. Im weitesten Sinne sind es meist technologielastige Firmen, die weltweit am meisten an die Börsen drängen. Knapp jeder vierte Börsengang entfiel auf ein Technologieunternehmen.

Digitalisierung durchdringt alle Sektoren

„Investoren favorisieren weiterhin den Technologiesektor – Unternehmen mit einem digitalen Geschäftsmodell stoßen derzeit auf ein relativ großes Interesse und können eine vielversprechende Wachstumsgeschichte vorweisen. Die Pandemie habe bestehende Digitalisierungstrends massiv beschleunigt und den Tech-Boom noch verstärkt, sagt Martin Steinbach, Leiter Börsengänge und Listing Services von EY. Digitalisierung durchdringe dabei alle Märkte, so dass die Grenzen zwischen anderen Sektoren und der Technologiebranche verschwimmen. „Vor allem Plattformgeschäftsmodelle, die nah am Konsumenten agieren, gewinnen Attraktivität. Junge Unternehmen finden zersplitterte Märkte vor und defragmentieren sie mit ihren digitalen Ansätzen“, lautet Steinbachs Diagnose.

Durch Technologie und Nachhaltigkeit getrieben, bereiten Steinbach zufolge über viele Sektoren hinweg Unternehmen ihre Börsengänge vor, deren Geschäftsmodell auf dem Erwerb von Nutzungsrechten, anstatt des Gutes selbst basiert. Für Einzelpersonen wie Unternehmen wird es zunehmend einfacher, nur die Nutzung eines Gerätes (wie ein E-Fahrrad) oder eines Dienstes (wie Software aus der Cloud) zu bezahlen, anstatt die Besorgung und Verwaltung selbst zu stemmen. „Technologie erlaubt die zentrale Steuerung dieser Geschäftsmodelle. Fragestellungen der Mobilität und Nachhaltigkeit rücken sie an den Börsen immer weiter in die Mitte“, beschreibt Steinbach den Trend.

Weitere Sektoren, die im Fokus stehen, sind Biotechnologie und Gesundheit. In diesen und weiteren Branchen ist zu erwarten, dass die Schwungkraft auch in den letzten Monaten des Jahres sowie Anfang des neuen Jahres nicht abnehmen wird. „Mit der Pandemie haben sich die meisten Unternehmen nun arrangiert. Natürlich behalten sie die Entwicklung weiterer Virusvarianten im Auge. Sollte aber kein außenpolitischer Schock die Märkte erschüttern, bleibt das Wachstum ungebrochen“, prognostiziert Steinbach. Am Ende des Jahres könnten in Deutschland bis zu 25 Unternehmen an die Börse gegangen sein.

An die nächste Regierung wendet Steinbach den Wunsch, gute Wettbewerbsbedingungen für den Börsenplatz Deutschland zu schaffen, so dass auch kleinen und mittleren Unternehmen der Zugang zum Kapitalmarkt eröffnet wird. „Die deutschen Börsen bemühen sich zwar um den Aufbau eines Juniormarktes, aber ihr Geheimrezept haben sie noch nicht gefunden. Anders als die Börsen in London und Skandinavien ziehen die deutschen Handelsplätze nur Unternehmen einer gewissen Größe an.“