Aktualisiert am

Mit dem ELTIF können Anleger in kleine Unternehmen, Infrastruktur- und Energieprojekte investieren. Doch ist das Produkt mit der Reform besser geworden? Blackrock zeigt sich zufrieden, andere weniger.

Windpark im Hochtaunuskreis: Auch in Energieprojekte lässt sich investieren. Bild: Frank Rumpenhorst

Rechtzeitig zu Ostern ist die Reform des europäischen Investmentfonds ELTIF in Kraft getreten. Der „European Long-Term Investment Fund“ war im Jahr 2015 aus der Taufe gehoben worden, um Privatanlegern die Möglichkeit zu längerfristigen Direktinvestitionen jenseits volatiler Wertpapiermärkte zu geben und um gleichzeitig deren Vermögen für Investitionen in kleine Unternehmen, Infrastruktur- oder Energieprojekte zu mobilisieren.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Doch der ELTIF entwickelte sich nicht so wie erhofft. Insgesamt nur 84 Fonds wurden im Wesentlichen in Luxemburg, Italien und Frankreich aufgelegt. In den beiden letzteren Ländern spielten dabei vor allem steuerliche Vorteile für langfristige Investments eine Rolle. Die eher überschaubare Akzeptanz bewog die EU zu der Reform, nach der die Fondsbranche nun den Durchbruch erwartet.