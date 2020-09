Inflation : Ein neues Ziel für Europas Notenbank

Aktualisiert am

Es war ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg der strategischen Neuausrichtung der Europäischen Zentralbank (EZB): Am Mittwoch haben Notenbank-Fachleute aus aller Welt auf der Konferenz „The ECB and its Watchers“ über die künftigen Ziele der EZB diskutiert; gleichsam der Beitrag der Wissenschaftler zu diesem Prozess, dem Diskussionen mit der breiten Öffentlichkeit folgen sollen.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde zeigte gleich zum Auftakt, wohin die Reise gehen soll: Die Notenbank steuert auf eine Änderung ihres seit 2003 bestehenden Inflationsziels von „unter, aber nahe 2 Prozent“ zu.