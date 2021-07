Standpunkt : Ein neues Renten-Narrativ

In der sozialpolitischen Diskussion unserer Tage gibt es nur wenige Themen, die ähnlich kompliziert und komplex sind wie die Frage, wie das Rentensystem auch in Zukunft nachhaltig und generationengerecht gestaltet werden kann. Die Untersuchungen, die in Deutschland zur „Financial Literacy“ angestellt wurden, also zu der Fähigkeit, mit finanziellen Fragen umzugehen, zeigen, dass viele Menschen mit der Beurteilung von Finanzprodukten und der Wirkungsweise von Finanzmärkten Probleme haben.

Das lässt vermuten, dass es nur einen kleinen Teil der Bevölkerung gibt, der das Rentenproblem durchschaut und mit Vorschlägen der Parteien etwas anfangen kann. Es ist ein Kennzeichen unserer Zeit, dass die Welt, in der wir leben, mit rasender Geschwindigkeit komplexer und für den Einzelnen weniger durchschaubar wird. Es bedarf einer Komplexitätsreduktion, um Bürgerinnen und Bürger in die Lage zu versetzen, rational über die bestmögliche Zukunftsgestaltung abzustimmen.

Eine zentrale Rolle nehmen Narrative ein, also einfache, auf das Wesentliche reduzierte Geschichten, die komplexe Zusammenhänge verstehbar darstellen. Menschen sind auf politische Narrative angewiesen, denn sie geben ihnen Orientierung und helfen bei der Entscheidungsfindung in ansonsten unüberschaubaren Situationen.

Norbert Blüms Narrativ verschleierte die Lage der Rentenversicherung

Nun gibt es gute und schlechte Narrative, je nachdem, ob sie vereinfachen oder entstellen. In der Geschichte der gesetzlichen Rente war lange Zeit das Narrativ Norbert Blüms dominierend, das aus dem einfachen Satz bestand „Die Rente ist sicher!“. Je deutlicher sich der demographische Wandel abzeichnete, umso mehr verschleierte dieses Narrativ die wahre Situation, statt eine sinnvolle Vereinfachung der Lage zu liefern.

Seine abnehmende Kraft führte in den Neunzigerjahren zu intensiven Diskussionen, aus denen ein neues Narrativ geboren wurde. Dieses trägt einen eingängigen Namen: „Riester-Rente“. Mit ihr ist die Geschichte verknüpft, dass man sich auf die gesetzliche Rente allein nicht mehr verlassen kann und selbst sparen muss, um im Alter versorgt zu sein. Damit das gelingt, so die Pointe, hilft der Staat.

Dieses Narrativ war anfangs sehr erfolgreich. Viele Menschen haben Riester-Verträge abgeschlossen, aber die Komplexität der Materie hat sie eingeholt. Die Produkte, die die Finanzwelt Sparern angeboten hat, waren oft nicht nur kompliziert und intransparent. Sie waren auch oft wirtschaftlich unvorteilhaft, weil ihre Anlagen nur eine geringe Rendite erzielten und die Förderung durch überhöhte Abschluss- und Verwaltungskosten aufgebraucht wurde.

Riester steht heute für Risiko und Intransparenz

Narrative entstehen in der sozialen Kommunikation, und dort haben Riester-Verträge keinen guten Ruf mehr. Der Inhalt des Narratives hat sich geändert. Heute steht „Riester“ für Risiko und Intransparenz, und die Pointe ist, dass man davon besser die Finger lässt. Es erscheint aussichtslos, unter dem alten Label eine Reform zu organisieren, die Akzeptanz findet. Einen positiven Inhaltswandel des Riester-Narratives wird man nicht hinbekommen. Für einen neuen Ansatz in der Rentenpolitik braucht es ein neues Narrativ.

Mit dem Konzept der „Deutschlandrente“ haben wir im Jahr 2015 einen Vorschlag vorgelegt, der sowohl die Angebots- als auch die Nachfrageseite des Marktes für private Altersvorsorge in den Blick nimmt. Auf der Nachfrageseite diagnostizieren wir das Kernpro­blem darin, dass es nur eine geringe Bereitschaft gibt, sich mit der eigenen Altersvorsorge bewusst auseinanderzusetzen. Das ist einerseits Ausdruck der hohen Komplexität. Andererseits ist es so, dass Menschen Entscheidungen scheuen, die heute mit Sicherheit Kosten erzeugen, deren zukünftige Erträge aber höchst unsicher sind.