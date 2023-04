Aktualisiert am

Ein rares Börsensignal wurde in dieser Woche ausgesandt: Es könnte der Beginn für einen Bullenmarkt mit steigenden Kursen sein. Doch der Realitätscheck steht noch aus.

Übernehmen die Bullen wieder das Ruder an der Börse? Ein Indikator sagt es voraus. Bild: Stoehr Saskia

Beim Wetter lässt der Frühlingsdurchbruch noch auf sich warten. Ähnlich sieht es an der Börse aus. Grundsätzlich ist es nicht unfreundlich, trotz einzelner kräftiger Schauer und dunkler Wolken zwischendurch. Aber jetzt könnte sich ein stabiles Hoch ausbilden – auch an der Börse.

Ryan Detrick, Chefanlagestratege bei der Carson Group, twitterte in dieser Woche, dass der Zweig Breadth Thrust ein Signal ausgesendet hat. Der vom amerikanischen Investor und Finanzanalysten Martin Zweig entwickelte „Breadth Trust“ setzt – vereinfacht ausgedrückt – die Summe der Anzahl steigender und fallender Aktien ins Verhältnis. Häufig gibt der Indikator nicht den Startschuss für einen Bullenmarkt, also steigende Kurse.

Wie Detrick twittert, war das seit 1950 lediglich 14-mal der Fall. Geirrt habe sich der Indikator indes kein einziges Mal. Stets lag an der Wall Street der breit angelegte S&P-500-Index ein Jahr später höher, im Durchschnitt um bis zu 23 Prozent. Ist die Zeit des Aprilwetters an der Börse jetzt also vorbei? Immerhin konnte der S&P 500 seit Jahresbeginn mehr als 8 Prozent zulegen, und das deutsche Börsenleitbarometer Dax gewann über 12 Prozent, trotz der Bankenturbulenzen nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Zwangsfusion von Credit Suisse mit der UBS.

So schlecht stehen die Vorzeichen nicht. Da ist zum einen der stärkere Euro zum Dollar. Dieser verbilligt die Energiepreise, die in US-Währung zu begleichen sind. Das drückt die Inflation. An den Finanzmärkten herrsche tatsächlich Optimismus, urteilen die Analysten der niederländischen ING. Und zwar nach Monaten der Ungläubigkeit und des Zögerns unter den professionellen Anlegern, hauptsächlich getrieben von Inflations- und Rezessionsängsten.

Doch eine Schwalbe macht eben noch keinen Sommer. Die Kerninflation, die Energiepreise wie auch die für Nahrungsmittel ausklammert, ist nach wie vor hoch, in den USA wie der Eurozone. Ob sich die Hoffnung der Märkte auf Zinssenkungen noch in diesem Jahr zumindest in den USA erfüllt, muss noch abgewartet werden.