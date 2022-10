Schweizer Notenbank : Rekordverlust für die Schweizer Notenbank

Aktualisiert am

Nach einem Verlust von 142 Milliarden Franken geht die öffentliche Hand wohl leer aus. Was passiert bei einem negativen Eigenkapital?

In ihrem Kampf gegen eine allzu starke Aufwertung des Schweizer Frankens hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) über die Jahre einen gewaltigen Devisenbestand aufgebaut. Das weckt Begehrlichkeiten. Regelmäßig werden Forderungen laut, den Devisenschatz doch im Stile eines Staatsfonds für öffentliche Wohltaten in der Schweiz einzusetzen. Eine politische Mehrheit für derlei Ansinnen ist derzeit aber nicht in Sicht. Dennoch drängt sich aktuell ein Vergleich zwischen der SNB und dem Staatsfonds Norwegens auf: nämlich beim Blick auf deren tiefrote Ergebnisse.

Der mit den Einnahmen aus dem Öl- und Gasverkauf gespeiste norwegische Staatsfonds meldete jüngst für das dritte Quartal 2022 einen Verlust von umgerechnet 44 Milliarden Euro. Die Schweizer Notenbank wiederum berichtete am Montag über einen Quartalsverlust von 47,2 Milliarden Franken. Das sind 47,5 Milliarden Euro.