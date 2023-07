Aufgepasst! Die heutige Kolumne ist nicht geeignet für junge Leser mit geringem Einkommen oder kleinem Vermögen! Bitte betrachten Sie meine Warnung nicht als soziale Diffamierung, sondern als diskreten Hinweis, dass es in diesem Land auch Paare gibt, die schon in jungen Jahren viel Geld geerbt haben oder gut verdienen wie zum Beispiel die Anwältin und der Arzt, die ich in der vergangenen Woche getroffen habe. Sie sind jeweils 30 Jahre alt und seit drei Jahren ein Paar. Sie bringt im Monat brutto 6000 Euro nach Hause, und er verdient vor Steuern monatlich 5000 Euro. Das sind jeden Monat insgesamt 11.000 Euro, wovon nach Abzug sämtlicher ­Sozialabgaben und Steuern monatlich 6709 Euro übrig bleiben, 3629 Euro für sie und 3080 Euro für ihn.

Nun wird’s ernst, liebe Leser! Das Paar möchte „in naher Zukunft“ heiraten und will „zu gegebener Zeit“ zwei Kinder haben. Da kann man in meinen Augen nur das Allerbeste wünschen, doch ich wäre nicht Volker Looman, wenn ich die Junioren nicht gefragt hätte, wie sie es mit dem lieben Geld halten. Da habe ich – mit Verlaub gesagt – in ratlose Gesichter gesehen, sodass ich die Frage an die „alten Hasen“ unter Ihnen weiterreichen möchte.