Scherbaums Börse : Warum sich die VW-Aktie nicht hinter Tesla verstecken muss

Es ging zuletzt ein bisschen unter: Volkswagen hatte am Tag vor der Veröffentlichung der Eckdaten für das Geschäftsjahr 2020 seine jüngsten Erfolge im Bereich Elektromobilität aufgezeigt. Den Zahlen zufolge hat Europas größter Automobilhersteller bei den Auslieferungen elektrifizierter Modelle in der EU im abgelaufenen Jahr den Absatz mehr als vervierfacht.

Der Anteil der batterie-elektrischen Fahrzeuge und Plug-In-Hybride an den Gesamtauslieferungen stieg demnach auf 9,7 Prozent, nach einem Anteil von 1,7 Prozent in 2019. Damit ist der Volkswagen-Konzern im reinen Elektro-Segment in Westeuropa klar Marktführer mit einem Anteil von rund 25 Prozent (2019: 14 Prozent). Vor allem die Marken Volkswagen und Audi haben mit ihrer E-Offensive einen großen Beitrag dazu geleistet.

Förderung treibt Elektroauto-Absatz an

Dass es in Deutschland eine Sonderkonjunktur im Bereich E-Autos gibt und man vom Bund allein schon für Modelle unter einem Nettolistenpreis von unter 40.000 Euro eine Förderung von bis zu 6000 Euro erhält, mag sicherlich eine nicht unbedeutende Rolle bei den Absatzzahlen der Wolfsburger spielen. Doch profitiert nicht nur VW von den Fördergeldern, sondern die gesamte Branche. Dennoch hat es der Dax-Konzern geschafft, viele Kunden auf seine Seite zu ziehen.

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland über 460 Prozent mehr Volkswagen-Elektrofahrzeuge angemeldet als im Vorjahr. Der Anlegerliebling und Branchenvorreiter Tesla meldet lediglich ein Plus bei den Neuanmeldungen von etwas mehr als 55 Prozent. Das gleiche Bild herrscht auch in Europas Elektroauto-Vorzeigeland vor:

Norwegen ist das erste Land der Welt, in dem in einem Jahr mehr als die Hälfte aller neu zugelassenen Personenwagen elektrisch angetrieben waren. Rund 54 Prozent der 140.400 in Norwegen neu angemeldeten Fahrzeuge verfügten im vergangenen Jahr über einen Elektromotor. Marktführer dort ist ebenfalls der VW-Konzern mit dem Modell Audi E-Tron und nicht Tesla mit seinem Model 3.

VW setzt voll auf elektrischen Antrieb

Auch wenn der VW-Konzern noch immer das meiste Geld mit konventionellen Modellen verdient, ist das Dax-Unternehmen aus Sicht vieler Experten auf einem sehr guten Weg. Wie robust der Konzern letztlich auch zu Krisenzeiten aufgestellt ist, zeigte das zweite Halbjahr 2020, als der Konzern mit dem Absatz wieder Gas geben konnte. Basierend auf vorläufigen Zahlen erwartet der Volkswagen-Konzern nun für das Corona-Geschäftsjahr 2020 ein operatives Ergebnis vor Sondereinflüssen, wie beispielsweise des Dieselproblems, von rund 10 Milliarden Euro und einen ausgewiesenen Netto-Cashflow im Automobilgeschäft von rund 6 Milliarden Euro.

Volkswagen setzt strategisch voll auf den elektrischen Antrieb und verfolgt das Ziel, 2025 weltweit führender Elektro-Anbieter zu werden. Bis dahin sind rund 35 Milliarden Euro Investitionen in die E-Mobilität und weitere rund 11 Milliarden Euro in die Hybridisierung des Modellportfolios geplant. Bis 2030 will der Konzern rund 26 Millionen batterie-elektrische Fahrzeuge absetzen.

Mit diesem Ziel dürfte auch einhergehen, dass der Konzern langfristig weltweit wieder der größte Autoproduzent wird, nachdem Toyota, gemessen an den weltweiten Absatzzahlen, im vergangenen Jahr an den Wolfsburgern – wenn auch mit 9,5 Millionen zu 9,3 Millionen Autos knapp – wieder vorbeigefahren ist. Der Volkswagen-Konzern will bei seiner E-Offensive dieses Jahr mit zahlreichen neuen vollständig elektrischen Fahrzeugen auf Basis des Modularen E-Antriebsbaukastens (MEB) konsequent nachziehen. VW ist somit dabei, seine Hausaufgaben zu machen. Seitens der Analysten wird dieses honoriert.

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat zuletzt das Kursziel für Volkswagen von 175 auf 199 Euro angehoben. Es stuft die VW-Aktie als Favorit unter den deutschen Autobauern ein. VW bleibe kurz- und langfristig auf einem sehr guten Weg, so die Einschätzung.

Warburg Research sieht derweil das Kursziel von VW noch optimistischer und hat dieses nach den Eckdaten zum Geschäftsjahr 2020 von 195 auf 205 Euro angehoben. Vor allem das Schlussquartal konnte viele Börsenanalysten überzeugen – der augenscheinlich erfolgreiche Start der E-Offensive inklusive. Immerhin gingen im abgelaufenen Jahr rund 212.000 elektrifizierte Volkswagen in Kundenhand über, davon 56.500 des im September eingeführten ID.3-Modells der Marke VW.

Aktie günstig bewertet

An der Börse würden sich Alt-Aktionäre über neue Höhenflüge der VW-Aktie sehr freuen, denn in den vergangenen Jahren war die Kost mager. Seit dem März-Tief des vergangenen Jahres (79 Euro) ist der Aktienkurs jedoch wieder hochgeschnellt, im Zuge dessen sich die Notierungen bis Ende Januar dieses Jahres bis zeitweise in den Bereich der 160-Euro-Marke nach oben arbeiteten.

Die im Dax gelistete Vorzugsaktie notiert damit aktuell im Abstand von elf Prozent über der 200-Tage-Linie, womit rein charttechnisch die Trendpfeile inzwischen wieder klar nach oben zeigen. Für VW-Anleger wäre auch wünschenswert, dass die Aktie wieder einem über mehrere Jahre andauernden Aufwärtstrend folgt (wie zuletzt zwischen 2009 und 2015), denn auf Sicht der vergangenen drei Jahre war nicht viel Rendite mit dem Wolfsburger-Konzern zu holen. Mit einem KGV auf Basis des für 2021 erwarteten Gewinns von etwas mehr als 7 ist die Aktie derzeit aber durchaus günstig bewertet und angesichts des E-Mobilitäts-Themas durchaus einen Blick wert.