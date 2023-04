In der Deka gibt es künftig in der Personalleitung ein Jobsharing. Lässt das Rückschlüsse auf die Castell-Bank zu? Zudem benennt Harvard erst zum vierten Mal eine ihrer Grad-Schools nach einer Person – ausgerechnet nach einem Hedgefonds-Manager. Schon gehört, dass?

Die DZ Bank Imke Jacob als neue Bereichsleiterin für Strategie und Konzernentwicklung verpflichtet hat? Wie es im Intranet der DZ Bank heißt, ist die 37 Jahre alte promovierte Betriebswirtin derzeit Partnerin der Unternehmensberatung McKinsey, für die sie in New York Kunden aus dem Finanzsektor unter anderem in Fragen der Strategie und Digitalisierung unterstützt. Im Spitzeninstitut der Volks- und Raiffeisenbank tritt Jacob die Nachfolge von Johannes Koch an, der Anfang 2024 in den Vorstand eintreten soll.

In der Deka künftig sich zwei Frauen die Bereichsleitung für Strategie und Personal teilen? Katrin Lumma, bisher Partnerin in der Unternehmensberatung Zeb, stößt zum 1. Oktober zur Fondsgesellschaft der Sparkassen. Kalliopi Minga, seit 1998 bei der Deka, hat aus persönlichen Gründen darum gebeten hat, ihre Arbeitszeit ab 2025 zu reduzieren, soll aber in der Bereichsleitung gehalten werden.

Ob Mingas Ehemann Ingo Mandt, seit April 2021 Vorstandssprecher der Fürstlich Castell’sche Bank und zuvor im Vorstand von Citi, LBBW und BHF-Bank, 2025 auch kürzertritt? Nicht bekannt. Castell hat indes Lisa Haßelbacher zur Abteilungsleiterin Vermögensmanagement ernannt.

Ken Griffin, Chef des Hedgefonds Citadel und bekannt als Spender an die Republikanische Partei, jetzt „seiner“ Harvard University 300 Millionen Dollar gespendet hat? Das ist selbst für Harvard viel, das nun eine Grad School nach Griffin benennt.