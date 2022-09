Haustürgeschäfte : Achtung, Vodafone vor der Tür!

Es klingelt an der Haustür, eine junge Frau und ein Mann stehen an der Tür. Sie wollen den Internetrouter überprüfen und hätten den Termin per Brief angekündigt, sagen sie. Der Bewohner, Herr Friedberger, der eigentlich anders heißt, seinen Namen hier aber nicht lesen möchte, zeigt sich überrascht. Er könne sich an kein Schreiben erinnern.

Sarah Huemer Redakteurin im Ressort „Wert" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Überrumpelt vom Besuch lässt er die beiden dennoch in die Wohnung. Die Frau begutachtet den Router, meint, der sei schon sehr veraltet. Und ohnehin gäbe es bald die Möglichkeit eines Glasfaseranschlusses, damit hätte Herr Friedberger noch schnelleres Internet. Vielleicht möchte er ja einen neuen Vertrag?