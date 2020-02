Resilienz : Überleben im Büro

Es gibt Menschen, die wirft kaum etwas aus der Bahn. Sie können sich noch so großen Herausforderungen gegenübersehen, noch so oft mit ihren Vorhaben scheitern und Kränkungen erleiden – sie sind trotzdem nicht kleinzukriegen. Diese Menschen scheinen mit erstaunlicher seelischer Robustheit gesegnet, um die sie viele andere beneiden dürften.

Inge Kloepfer Freie Autorin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

Aus gutem Grund: Die meisten Menschen sind nicht so widerstandsfähig. Dabei würden sie viel darum geben. Doch unter Belastungen, negativen Erfahrungen und vielen anderen Widrigkeiten, die das Leben parat hält, reagieren sie ganz anders. Sie leiden, ziehen sich zurück, nehmen vielfach sogar seelisch Schaden. Um die seelische Widerstandskraft ist es in Deutschland jedenfalls nicht gut bestellt. Fast jeder Dritte bekommt in seinem Leben mindestens einmal Probleme mit der Psyche. Noch nie zuvor haben die Deutschen aufgrund von psychischen Erkrankungen so häufig am Arbeitsplatz gefehlt. Mehr noch: Die psychischen Leiden haben als Abwesenheitsgrund sogar die Malaisen der Wirbelsäule hinter sich gelassen. Der Krankenstand lag 2019 insgesamt bei 4,34 Prozent. Im Durchschnitt fehlen Angestellte 18,5 Tage im Jahr, deutlich mehr als noch vor einer Dekade.

Die Frage nach der Resilienz

Tatsächlich geht es mitunter nicht sehr sanft zu in den deutschen Büro-Etagen. Individualismus, Entsolidarisierung, mehr Eigenverantwortung, Verdichtung der Arbeit – das alles setzt die Menschen deutlich mehr unter Stress als früher. Seit Jahren jagt eine Depressionsstudie die nächste. Verbessert hat sich die seelische Gesundheit trotz aller Forschungen der Arbeitsmediziner und Psychologen nicht. Im Gegenteil.

Seit ein paar Jahren versucht es die Wissenschaft deshalb mit einem anderen Ansatz. „Wir stellen uns heute viel häufiger die Frage, welche Faktoren den Gesunden gesund halten“, sagt der Arbeits- und Organisationspsychologe Theo Wehner von der ETH Zürich. Es ist die Frage nach der Resilienz, jener psychischen Widerstandskraft, durch die Menschen aus Krisen sogar gestärkt hervorgehen.

Drei Bedingungen hat Arbeitspsychologe Wehner identifiziert, die für ein gesundes Verhältnis des Arbeitnehmers zu seinem Job wichtig und damit die Grundvoraussetzung sind, am Arbeitsplatz nicht krank zu werden. Erstens: „Was ich mache, muss ich verstehen können“, sagt er. Zweitens: Was man tue, müsse zu bewältigen sein, nicht nur mit Blick auf die vorgegebene Zeit und das vereinbarte Salär, sondern auch auf die Unterstützung am Arbeitsplatz. Und drittens: „Die Tätigkeit muss sinnhaft sein.“ Dabei gehe es nicht darum, in der Arbeit einen Sinn zu finden, sondern ihn mit seiner Arbeit zu schaffen. Mit Resilienz hat dies alles allerdings nur indirekt zu tun. „Resilienz kommt erst zum Tragen, wenn man in eine Situation gerät, in der diese drei Faktoren gerade nicht gegeben sind“, sagt Wehner. Und genau das scheint immer häufiger der Fall zu sein.

Lässt sich psychische Widerstandskraft lernen?

Die Fähigkeiten, mit widrigen Bedingungen umzugehen, sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich ausgeprägt. Wovon der eine viel hat, haben andere zu wenig. Was also ist das Geheimnis innerer Stärke? Daran wird am Deutschen Resilienz Zentrum in Mainz geforscht. Einer der Gründer des Zentrums, der Mainzer Neurowissenschaftler Raffael Kalisch, ist in seinem Buch „Der resiliente Mensch“ tief in den Maschinenraum unseres Geistes hinabgestiegen. Resilienz, zeigt er, ist dabei keine geheimnisvolle innere Kraft, sondern ein komplexer psychischer, biologischer und chemischer Mechanismus, der aus vielen einzelnen Faktoren besteht. Nicht alles ist bekannt.