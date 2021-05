Drohende Insolvenzwelle : Die große Angst vor den übermütigen Banken

Ausgangssperre in Frankfurt: Die Einschränkungen in der Corona-Krise können noch eine Insolvenzwelle nach sich ziehen. Bild: Lakuntza, Nerea

Die Ergebnisse der Banken im ersten Quartal sind durch eine entspanntere Risikolage gekennzeichnet. Die Deutsche Bank, die spanische Santander, die schwedische SEB und die britische Lloyds mussten in den ersten drei Monaten für ausfallgefährdete Kredite weniger zurücklegen als noch im Vorjahreszeitraum. An den Finanzmärkten kam diese Botschaft gut an: Die Kurse der Bankaktien legten deutlich zu, angeführt von der Deutschen Bank mit einem Plus von 11 Prozent.

Markus Frühauf (maf.), Wirtschaft



Das bisherige Ausbleiben der Unternehmensinsolvenzen und der damit verbundenen Kreditausfälle ist ein entscheidender Grund, warum Investoren seit Jahresanfang Bankaktien bevorzugen. Der europäische Stoxx-Banken-Index hat in diesem Jahr schon um fast 23 Prozent zugelegt, während der Leitindex für den Euroraum, der Euro Stoxx 50, in diesem Zeitraum nur um 13 Prozent gestiegen ist.