Wegen Niedrigwasser : Drohen höhere Spritpreise?

Vor zwei Jahren ließ das Niedrigwasser am Rhein die Preise für Benzin und Diesel auf Rekorde steigen. Jetzt sind die Wasserstände wieder niedrig.

Niedriger Wasserstand: Ein Frachtschiff passiert eine Sandbank am Mittelrhein. Bild: dpa

Der Rhein führt im Augenblick wenig Wasser – und weckt damit Erinnerungen an den Herbst 2018, als Niedrigwasser und Transportschwierigkeiten die Benzinpreise in Deutschland auf Rekordhöhen trieben. Große Schiffe konnten in den vergangenen Tagen zum Teil wieder nur mit der halben üblichen Ladung unterwegs sein, wenn sie die heiklen Stellen des Rheins bei Kaub unweit des Loreley-Felsens passieren wollten.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Das könnte auch wieder Folgen für den Benzinpreis haben, sagt Kraftstoff-Fachmann Steffen Bock vom Internetportal Clever-Tanken: „Tendenziell hat Niedrigwasser bei den Wassertransportwegen wie dem Rhein immer Auswirkungen auf die Kraftstoffpreise – aufgrund der Entfernung von Rotterdam insbesondere im Süden des Landes.“

Höherer Ölpreis auf den Weltmärkten

Den Preisanstieg für Benzin und Diesel seit Anfang November, der trotz des „Lockdowns light“ zu beobachten ist, führen die meisten Benzin-Fachleute aber doch eher auf den gestiegenen Rohölpreis an den Weltmärkten zurück. Von einer Situation wie zum Jahresende 2018, als der Preis für Diesel zeitweise 1,45 Euro und der für Super E10 sogar 1,54 Euro je Liter erreichte, sei man jedenfalls weit entfernt, heißt es vom Mineralölwirtschaftsverband und dem Bundesverband der deutschen Binnenschifffahrt übereinstimmend.

„Grundsätzlich führen niedrigere Wasserstände zu höheren Kosten in der Logistik, aber von einer Lage wie im Herbst 2018 sind wir weit entfernt, zumal es aktuell und in der mittelfristigen Vorhersage erhebliche Niederschläge im Rhein-Einzugsgebiet gibt“, sagte ein Sprecher des Mineralölwirtschaftsverbands: „Es gibt ausreichende Transportkapazitäten und damit keine Einschränkungen auf dem Rhein.“ Der Binnenschifffahrts-Verband meint: „Die Pegelstände auf dem Rhein steigen schon seit einigen Tagen wieder – die Lage im Jahr 2018 war eine ganz andere, da über Monate hinweg äußerst niedrige Pegelstände vorherrschten und teils Rekordtiefstände gemessen wurden.“ Von einer solchen Ausnahmesituation sei man in diesem Jahr „weit entfernt“.

Ein weiterer gewichtiger Unterschied zu 2018, neben Ausmaß und zeitlichem Umfang des Niedrigwassers: Die Nachfrage nach Benzin ist im Augenblick viel geringer als damals. Auch wenn der Verkehr nicht mehr so ruht wie beim ersten Lockdown im Frühjahr, bleibt er doch deutlich vermindert. Vor allem der Berufsverkehr ist geringer. Die Zahlen für den Benzinabsatz in Deutschland liegen weiterhin weit unterhalb derer des Vorjahres. Die letzten veröffentlichten Absatzmengen wiesen ein Minus von 10,2 Prozent für Benzin und von 7,9 Prozent für Diesel aus. Entsprechend werden Benzinlager nicht so schnell leer. Bevor da Knappheiten für spürbar höhere Preise sorgen, muss schon einiges zusammenkommen.

Vor zwei Jahren gab es Tankstellen-Boykotte

Gleichwohl sind Benzin und Diesel nicht mehr so günstig wie noch vor kurzem. Im bundesweiten Durchschnitt koste ein Liter Diesel jetzt 1,088 Euro, ein Liter Super E10 1,217 Euro, berichtet der Autoclub ADAC. Seit Anfang November haben damit die Preise für beide Kraftstoffarten angezogen, für Diesel etwa um 5 Cent, für Super E10 um 4 Cent je Liter. Man wolle nicht ausschließen, dass dabei regional auch das Niedrigwasser eine Rolle gespielt habe, sagte ein ADAC-Sprecher. Sicher sagen lasse sich das aufgrund der Statistik aber nicht. Auf Wochensicht stieg der Preis für Diesel um 0,8 Cent, der für Super E10 gab um 0,3 Cent nach.

Vor zwei Jahren hatte der kräftige Anstieg der Benzinpreise im Herbst für Debatten gesorgt. Es hatte sogar Aufrufe zum Boykott von Tankstellen an bestimmten Tagen gegeben. Viele Autofahrer waren misstrauisch gewesen, ob die extremen Preise wirklich durch das Niedrigwasser verursacht waren – oder ob nicht an der Wertschöpfungskette Beteiligte unter diesem Vorwand ihre Margen ausgeweitet hätten. Energiefachmann Manuel Frondel vom Forschungsinstitut RWI hatte eine Analyse veröffentlicht, der zufolge das Niedrigwasser ein „wesentlicher Grund“ für die hohen Spritpreise gewesen sei – wenn auch nicht der alleinige.