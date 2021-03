F.A.Z. exklusiv : Drei weitere Aufsichtsratsmitglieder verlassen die Commerzbank

Als die Commerzbank am Sonntagabend mit dem früheren Volksbanker Helmut Gottschalk ihren neuen Aufsichtsratsvorsitzenden bekanntgab, schien die Führungskrise des teilverstaatlichten Kreditinstituts fast gelöst. Lediglich ein neuer Aufsichtsrat, so der in der Öffentlichkeit verbreitete Eindruck, wird noch gesucht, ein Nachfolger für Andreas Schmitz, der sich am Donnerstag nach einem Eklat Knall auf Fall aus dem Aufsichtsrat zurückgezogen hat. Doch nach Informationen der F.A.Z. hat sich das Kontrollgremium über Schmitz und die Umstände seines Ausscheidens dermaßen zerstritten, dass jetzt noch vor Ostern einschließlich Gottschalk fünf von zehn Commerzbank-Aufsichtsräten der Kapitalseite neu zur Wahl für die nächste Hauptversammlung nominiert werden sollen. Damit kann der Bund als Großaktionär den Aufsichtsrat entscheidend umgestalten. Jutta Dönges, von der Bundesregierung in den Aufsichtsrat entsandt, gilt dabei als treibende Kraft. Die Commerzbank wollte keinen Kommentar abgeben.

Hanno Mußler Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Nach Informationen der F.A.Z. werden zur nächsten Hauptversammlung Victoria Ossadnik und Rainer Hillebrand den Aufsichtsrat der Commerzbank verlassen, nachdem sie am Donnerstag in einer Kampfabstimmung vergeblich Schmitz unterstützt haben. Schmitz, der bisher nur gerichtlich als Aufsichtsrat bestellt war, wollte eigentlich für den aus gesundheitlichen Gründen abgetretenen Aufsichtsratsvorsitzenden Hans-Jörg Vetter die Hauptversammlung am 5.Mai leiten, sich in den Aufsichtsrat wählen lassen und anschließend dessen Vorsitz übernehmen.

Doch insbesondere Dönges fühlte sich dem Vernehmen nach von Schmitz nicht ausreichend davon in Kenntnis gesetzt, dass nicht nur gegen die Bank HSBC Deutschland, sondern auch gegen Schmitz als ihren langjährigen Geschäftsführer und Aufsichtsratschef offenbar auch seit 2016 ein Ermittlungsverfahren wegen Cum-Ex-Geschäften von HSBC läuft.

Ein weiterer Abgang

Schmitz beantragte daraufhin am Donnerstag eine Art Vertrauensabstimmung unter den Vertretern der Anteilseigner im Aufsichtsrat, die eine Eigendynamik erhielt. Dem Vernehmen nach setzte Schmitz durch, dass er selbst mit Hilfe eines Rechtsbeistandes daran teilnahm. Schmitz erhielt, wie zwei Kenner der Verhältnisse bestätigen, drei Stimmen: seine eigene, die von der Geschäftsführerin von Eon Energy Deutschland, Ossadnik, und von dem früheren Otto-Versand-Vorstand Hillebrand. Dazu wird geraunt, dass gerade Ossadnik in keiner leichten Lage gewesen sei, weil Schmitz auch dem Aufsichtsrat des Eon-Konzerns angehört, in dessen Vorstand sie gerade berufen worden ist. Schmitz jedenfalls verließ umgehend den Commerzbank-Aufsichtsrat.

Verlassen wird den Commerzbank-Aufsichtsrat nach Informationen der F.A.Z. auch Tobias Guldimann. Der frühere Risikovorstand der Schweizer Bank Credit Suisse hatte sich im Sommer 2020 Hoffnungen gemacht, den Aufsichtsratsvorsitz zu übernehmen. Doch nachdem gleichzeitig die Vorsitzenden von Vorstand und Aufsichtsrat, Martin Zielke und Stefan Schmittmann, ihre Posten zur Verfügung stellten, plädierte die Bundesregierung unter Federführung von Dönges für neue Personen von außen. So kamen der langjährige Allianz-Manager Manfred Knof von der Deutschen Bank als Vorstandsvorsitzender und der frühere Landesbanken-Sanierer Vetter aus dem Ruhestand auf den Aufsichtsratsvorsitz. Vetter musste nach sechs Monaten aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Sein potentieller Nachfolger Schmitz, der wesentlich auf Betreiben Vetters erst zu Jahresanfang von HSBC in den Commerzbank-Aufsichtsrat gewechselt war, hat nun ein derartiges Erdbeben verursacht, dass die Hauptversammlung verschoben werden musste. Da fünf neue Aufsichtsratsmitglieder gefunden sind, die sich dort zur Wahl stellen, dürfte die Hauptversammlung aber noch im Mai nachgeholt werden.