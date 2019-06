Streit über Geldpolitik : Draghi an Trump: Wir steuern den Wechselkurs nicht

Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, hat eine baldige geldpolitische Lockerung für den Fall angekündigt, dass sich die Wirtschaft aus Sicht der Eurozone nicht bessert und die Inflationsrate keine Anzeichen zeigt, sich dem Ziel von knapp unter 2 Prozent anzunähern. Die Zentralbank verfüge über die notwendigen Instrumente, sagte Draghi auf der jährlichen Konferenz der EZB im portugiesischen Sintra.

Er erwähnte die Möglichkeit von Zinssenkungen ebenso wie eine Wiederaufnahme des Anleihekaufprogramms. Als Reaktion auf Draghis Äußerung stiegen die Kurse am Aktien- und am Anleihemarkt. Der deutsche Aktienindex Dax legte im Handelsverlauf um 2 Prozent auf 12328 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel auf ein Allzeittief von minus 0,325 Prozent. Bis zu einer Laufzeit von 15 Jahren weisen nun Bundesanleihen eine negative Rendite auf. Das sind 86 Prozent der im Umlauf befindlichen Bundeswertpapiere.

Auch die Kurse anderer Staatsanleihen aus dem Euroraum stiegen, wodurch die Risikoaufschläge sanken. Die Renditen der Anleihen Frankreichs, Österreichs und Griechenlands fielen in der zehnjährigen Laufzeit auf Rekordtiefs. Frankreich, Österreich, Finnland und der Euro-Rettungsfonds ESFS tauchten erstmals in den negativen Bereich. Italien musste mit 2,095 Prozent so wenig Zinsen zahlen wie seit über einem Jahr nicht. Der Euro wertete auf 1,118 Dollar ab.

Amerikas Präsident Donald Trump hat die EZB in Reaktion auf Draghis Äußerungen scharf für ihre Geldpolitik kritisiert. „Mario Draghi hat gerade angekündigt, dass weitere Stimuli kommen könnten, was den Euro gegenüber dem Dollar sofort fallen ließ“, schrieb Trump auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Dies mache es den Euroländern „unfairerweise“ leichter, gegen die Vereinigten Staaten im Wettbewerb anzutreten. „Damit kommen sie seit Jahren durch, zusammen mit China und anderen“, ergänzte Trump. Die europäischen Märkte seien in Reaktion auf Draghi gestiegen, schob er kurz darauf nach: „Unfair gegenüber den Vereinigten Staaten.“

Trumps Kritik dürfte Sorgen auslösen, dass der Handelskonflikt auch bald den Euroraum betreffen könnte. In Sintra reagierte daraufhin gerade wiederum Mario Draghi. „Wir steuern den Wechselkurs nicht“, sagt der EZB-Chef zu den Äußerungen des amerikanischen Präsidenten.

Wegen Trumps Handelspolitik befürchtet inzwischen auch die amerikanische Notenbank Federal Reserve einen schwächeren Konjunkturverlauf und will deshalb die Wirtschaft weiterhin unterstützen, was an den Märkten zu der Erwartung einer baldigen Zinssenkung führte. Am Mittwochabend wird die Fed nach ihrer geldpolitischen Sitzung ihre Zinsentscheidung bekanntgeben.

Die Investoren erwarten noch keine Zinssenkung, aber rechnen fest mit einer Lockerung noch in diesem Jahr. Trump kritisiert den amerikanischen Notenbankpräsidenten Jerome Powell regelmäßig wegen der Zinserhöhungen im vergangenen Jahr. Zuletzt warf er der Fed vor, „keine Ahnung zu haben“.

Draghi betonte in Sintra, das Inflationsziel der EZB sei symmetrisch, das heißt, Zielabweichungen nach unten sind ebenso ernst zu nehmen wie Abweichungen nach oben. Die EZB sei daher nicht bereit, eine Inflationsrate zu tolerieren, die längere Zeit unter ihrer Zielmarke verharre. Die enge Verflechtung der Eurozone mit der Weltwirtschaft gebe der Zinspolitik eine besondere Kraft, weil Zinsänderungen den Wechselkurs beeinflussten, sagte Draghi, der zudem die Möglichkeit erwähnte, Vorkehrungen gegenüber unerwünschten Nebenwirkungen expansiver geldpolitischer Maßnahmen zu treffen.

Mehr zum Thema 1/

Die Rendite zehnjähriger Titel aus Österreich fiel am Dienstag erstmals in den negativen Bereich. Die Papiere notierten bei minus 0,054 Prozent. Das bedeutet, dass Investoren dafür zahlen, dem Land Geld leihen zu dürfen, obwohl sich Österreich nach dem Skandal rund um die FPÖ und das Ibiza-Video in einer Regierungskrise befindet. Die negativen Renditen zeigen, dass die Anleger bereit sind, leichte Verluste bei Staatsanleihen hinzunehmen, weil sie in riskanteren Anlagen wie zum Beispiel Aktien noch größere Verluste erwarten.

Nach Ansicht von Elmar Völker, Analyst der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), ist eine geldpolitische Lockerung der EZB nahezu sicher, wenn es auf dem G-20-Gipfel Ende Juni nicht zu einer Entspannung im Handelskonflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China kommt. Draghis Rede stellt für ihn einen weiteren wichtigen Schritt dar, „um die Werkzeugkiste der unkonventionellen Maßnahmen im späteren Jahresverlauf erneut zu öffnen“. Draghis Hinweis, dass sich die EZB in den kommenden Wochen damit beschäftigen werde, deute darauf hin, dass eine Entscheidung in den Sitzungen im Juli oder September fallen könnte, sagte Kenneth Broux, Anlagestratege von der Bank Société Générale.

Am Geldmarkt rechnen Investoren mit einer Zinssenkung bis Ende Dezember. Anfang April war diese Wahrscheinlichkeit noch auf nur 10 Prozent taxiert worden. Die Investoren erwarten jetzt einen Rückgang des Einlagenzinses um 0,1 Prozentpunkte. Das bedeutet eine Senkung von minus 0,4 auf minus 0,5 Prozent. Dann müssten die Banken noch mehr für ihre Einlagen zahlen, die sie bei der EZB parken. Bislang zahlen sie einen „Strafzins“ von 7,5 Milliarden Euro im Jahr.