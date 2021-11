Negativzinsen : DKB senkt Grenze für Verwahrentgelt auf 25.000 Euro

Internationaler Vergleich : Deutschland beim Strompreis global auf dem ersten Platz

In Deutschland ist der Strompreis für Verbraucher so hoch wie in keinem anderen Land der Welt. Bereinigt man die Werte um die hohe Kaufkraft hierzulande, liegt das Land immerhin noch auf Platz 15 - hinter einigen viel ärmeren Ländern.