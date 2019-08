Dispokredit : Viele Deutsche verschulden sich für den Urlaub

Zuweilen lässt es sich nicht vermeiden, Schulden zu machen. Gibt das Auto, auf das man angewiesen ist, seinen Geist auf, dürfte das so manches Sparbuch schnell überfordern. Selbst ein streikender Kühlschrank kann für die Haushaltskasse schon zu viel sein. Häufig verschulden sich Menschen jedoch aus ganz anderen Gründen – das neueste Smartphone und der größere Fernseher locken einfach zu sehr.

Für viele Deutsche sind auch die Ferien so wichtig, dass sie ihr Konto dafür ins Minus rutschen lassen. Im Durchschnitt 11 Prozent der Bundesbürger oder rund 8 Millionen verschulden sich wegen ihrer Urlaubsausgaben. Gut 4 Millionen haben das schon getan, der Rest rechnet fest damit. Dies jedenfalls ergibt eine repräsentative Umfrage des Kreditinternetportals Smava und des Meinungsforschers Yougov.

Und anders als die allgemeine Diskussion über die umstrittenen Negativzinsen derzeit vielleicht nahelegt, sind die Zinsen in diesem Bereich alles andere als günstig. Nach Daten des Finanzdienstleisters FMH erheben die Kreditinstitute im Bundesdurchschnitt aktuell einen Dispozins von rund 9,3 Prozent, wenn Kunden mit dem Konto ins Minus geraten. Die Unterschiede sind gleichwohl groß. Und so reicht allein die Spanne unter den von FMH analysierten Geldhäusern von gut 4 bis zu mehr als 12 Prozent. Wird das Girokonto dagegen über den genehmigten Rahmen hinaus in Anspruch genommen, werden im Durchschnitt laut FMH aktuell fast 11 Prozent an Überziehungszinsen fällig. In der Spitze sind es hier sogar mehr als 16 Prozent.

Kostenfalle Urlaub

Das klingt viel und wird auch schnell teuer, wenn man weitere Ergebnisse der Umfrage hinzunimmt. Denn durchschnittlich ein gutes Fünftel derjenigen, die einen Dispokredit nutzen, leihen sich mehr als 1000 Euro. Und noch wichtiger: Fast 80 Prozent gleichen ihr Konto erst nach bis zu einem Jahr wieder aus oder sogar noch später. Nur im Durchschnitt 16 Prozent warten demnach im Prinzip auf den nächsten Geldeingang wie das Gehalt und schaffen es mit ihrem Konto binnen vier Wochen wieder ins Positive zurück. So gerät der Wunschurlaub rasch zu einer Kostenfall und vielleicht auch einem finanziellen Albtraum. Müssen dann noch plötzlich wichtige Dinge wie der Kühlschrank oder die Waschmaschine ersetzt werden, dann kann rasch eine Spirale mit immer tieferen Kontoständen in Gang kommen, aus der es viele nur schwer wieder herausschaffen. So könnte eine eigentlich nur kurzfristig gedachte Kontoüberziehung überraschend schnell zur dauerhaften Schuldenlast werden.

Einen Ausweg bieten Ratenkredite. Diese Darlehen sind in der Regel wesentlich günstiger als Dispokredite. Laut FMH betragen die Zinsen für einen Ratenkredit mit 36 Monaten Laufzeit hierzulande derzeit im Durchschnitt 4,2 Prozent – also weniger als die Hälfte des durchschnittlichen Dispozinses. Es gibt die Kredite nach Daten von FMH von 2,3 Prozent an bis hin zu 6,2 Prozent. Im konkreten Einzelfall kann das noch weniger aber auch mehr sein. Laufen Kredite länger, also zum Beispiel 48 oder 60 Monate, dann ändert dies den Zins nur wenig. Interessant an den Ratenkrediten ist aber, dass sie – anders als die historisch günstigen Immobiliendarlehen – je nach Laufzeit sogar etwas teurer sind, als noch vor einem Jahr. Ein weiterer Vorteil dieser Kredite: Die Rückzahlung ist hier durch monatliche Raten und einen festen Tilgungsplan klar geregelt. Für das eigene Girokonto hingegen ist der Kunde zunächst einmal selbst verantwortlich, bis vielleicht sogar die jeweilige Bank oder Sparkasse einen Riegel vor weitere Überziehungen schiebt und die Kundenkarte einbehält.

Weder unverbindlich noch harmlos

Wer einen Kredit aufnimmt, sollte sich dies grundsätzlich gut überlegen. Es empfehle sich nicht, schnell vergängliche Dinge wie einen Urlaub zu finanzieren, sagt Alexander Artopé, Geschäftsführer von Smava. Wer dies dennoch tue, sollte dafür nicht die bequemste, sondern die günstigste Option nutzen. Dispokredite wirkten als Teil des Kontos unverbindlich und harmlos, seien es aber nicht. Dabei sei die Annahme, Ratenkredite seien unflexibel und hätten lange Laufzeiten, ein veralteter Irrglaube, sagt Artopé. Kostenlose Sondertilgungen und vorzeitige Ablösungen der Kreditsumme seien inzwischen weit verbreitet. Und so könne die zu Beginn vereinbarte reguläre Laufzeit je nach Bedarf oft auch verkürzt werden.

Noch günstiger sind häufig Finanzierungen des Handels, mit denen zum Beispiel der Autoabsatz gefördert werden soll. Doch auch hier sollten Verbraucher die Konditionen genau unter die Lupe nehmen, raten Verbraucherschützer. Ein Kredit mit einem Zins von angeblich „Null“ Prozent sei es nicht immer kostenlos. Zudem sind zum Teil deutliche Rabatte möglich, wenn man sofort bezahlt.

Einen teuren Dispokredit sollten Verbraucher aber grundsätzlich nur für kurze Zeit nutzen. Die Tilgung erfordert hier viel Selbstdisziplin. Und spätestens mit neuen ungeplanten Ausgaben, lohnt es sich über andere Möglichkeiten nachzudenken.