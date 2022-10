„Zeit der Nullzinsen vorbei“ : Direktbank ING zahlt wieder 1 Prozent Tagesgeldzinsen

In Zeiten der Negativzinsen war die Sparform Tagesgeld fast ganz verschwunden. Nun setzt die Zinswende ein. Die Direktbank ING will auch beim Festgeld ihre Konditionen anheben.

Die steigenden Zinsen der Notenbanken machen sich nun auch für Sparer bemerkbar. Mit der Direktbank ING Deutschland hat am Donnerstag einer der größten Anbieter im deutschen Markt steigende Zinsen für Tagesgeld und Festgeld angekündigt. Kunden, die ein neues Tagesgeldkonto bei der Bank eröffnen, erhalten ab sofort vier Monate lang 1 Prozent Zinsen per annum. Ab dem 6. Dezember zahlt die Bank dann auch für Bestandskunden wieder 0,3 Prozent auf das Tagesgeld, und zwar ohne Zusatzbedingungen, wie der Vorstandsvorsitzende Nick Jue in Frankfurt vor Journalisten betonte.

Die über lange Zeit beliebte Sparform Tagesgeld hatten viele Banken in den vergangenen Jahren wegen der lange andauernden Negativzinsphase der Europäischen Zentralbank (EZB) aus ihrem Sortiment gestrichen oder mit Zinsen an der Nulllinie unattraktiv gemacht. „Wir finden, die Zeit der Nullzinsen ist vorbei“, sagte Jue. Die Bank könne selbst durch die Zinswende vieler Notenbanken inklusive der EZB wieder mehr verdienen und wolle das an ihre Kunden weitergeben. Noch bis vor Kurzem hatte die Bank Verwahrentgelte, also Negativzinsen, von ihren Kunden verlangt.

Auch beim Festgeld will die Bank ihre Konditionen um 0,3 bis 0,5 Prozent anheben. Auf Sparbriefe zahlt sie dann je nach Laufzeit zwischen 1 Prozent (ein Jahr) und 1,8 Prozent (fünf Jahre). In dem wettbewerbsintensiven Markt dürften diese Preissprünge durchaus Signalwirkung haben. Erst vor wenigen Wochen hatte auch die Deutsche Bank schon angekündigt, wieder mehr Zinsen auf das Festgeld zu zahlen.

Zinsen für Baukredite angehoben

Nachdem Sparer in den vergangenen Jahren ihr Geld zu eher exotischen Banken oder über Zinsplattformen zu Instituten in Malta oder Estland tragen mussten, um ein bisschen höhere Zinsen zu bekommen, gesellen sich in den Vergleichstabellen nun also auch wieder bekanntere Adressen hinzu. So listet die FMH-Finanzberatung derzeit auch die Consorsbank mit einem Tagesgeldangebot von 0,6 Prozent für Neukunden auf sowie die pbb direkt mit 0,75 sogar für Bestandskunden.

Auf der anderen Seite hat die ING allerdings auch ihre Zinsen für Baukredite in den vergangenen Monaten in mehreren Schritten deutlich angehoben. Noch zu Beginn des Jahres konnten Häuslebauer ihr Vorhaben bei der Direktbank auf zehn Jahre festgeschrieben zu 2 Prozent finanzieren, inzwischen nimmt die Bank dafür 4 Prozent. Die Ausgabe von Baukrediten ist eines der wichtigsten Geschäftsfelder, für die die Bank ihre Kundeneinlagen verwendet.

„Dass die Zinsen so schnell steigen, ist noch nie da gewesen“, sagte Norman Tambach, Finanzvorstand der ING Deutschland mit Blick auf die Zinswende der Notenbanken. „Darauf müssen wir schnell reagieren, sonst machen wir Verluste.“ Nach Angaben der Risikovorständin Sigrid Kozmiensky sieht die ING bislang aber noch keine Anzeichen dafür, dass durch die wirtschaftliche Eintrübung auch die Kreditausfälle größer würden. Allerdings werde die Bank inzwischen insbesondere im Geschäft mit kleinen und mittelgroßen Unternehmen selektiver in der Kreditvergabe.

Dass sich Kunden im Hypothekengeschäft die Anschlussfinanzierung wegen der gestiegenen Zinsen nicht mehr leisten könnten, sei bislang nicht zu beobachten. Einige Banken berichten inzwischen davon, dass das Baufinanzierungsgeschäft sehr stark zurückgegangen oder sogar ganz zum Erliegen gekommen sei. ING-Chef Jue sagte dazu, dass seine Bank zwar ebenfalls einen deutlichen Rückgang im Neugeschäft merke, das gesamte Kreditvolumen aber weiterhin wachse.