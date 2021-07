Digitalwährungen : Wie geht es mit Bitcoin weiter?

Aktualisiert am

Immer mehr Miner verlassen China: Hier repariert ein Techniker einen der Computer in einer Mining-Farm in Moskau. Bild: Bloomberg

Die Hoffnung war nur von kurzer Dauer: Amazon hat hart dementiert, dass der Onlineriese in das Geschäft mit Digitalwährungen einsteigen möchte. Zuvor gab es wegen einer Stellenanzeige Gerüchte, der Konzern könne Digitalwährungen akzeptieren oder gar eine eigene Kryptodevise entwickeln. Anhänger von Bitcoin und Konsorten hatten sich durch ein mögliches Engagement von Amazon einen Schub erhofft, wodurch der Kurs wieder über 40.000 Dollar stieg. Auch am Donnerstag konnte er sich über dieser Marke halten.

Franz Nestler Redakteur in der Wirtschaft.

Der Markt beruhigt sich langsam, und das ist für die Investoren eine gute Nachricht nach den vergangenen Monaten. Zur Erinnerung: Im Frühjahr kletterte der Bitcoin-Kurs auf über 60.000 Dollar. Angefeuert wurde die Rally von vielen Faktoren. Aus fundamentaler Hinsicht sprach vor allem eine gestiegene Nachfrage von institutionellen Anlegern für steigende Preise. So legte der Softwarekonzern Microstrategy 1,1 Milliarden Dollar in Kryptowährungen an und gab kürzlich Anleihen aus, um noch mehr Digitalwährungen kaufen zu können.