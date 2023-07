Digitalwährungen : Krypto-Krimi in Montenegro

Es sind deutliche Worte, die Milojko Spajic wählt: „Die Einmischung hat uns zerstört“, sagt der designierte Ministerpräsident Montenegros. Dabei hat der Vorsitzende der proeuropäischen Partei Europe Now gerade erst die Wahlen gewonnen. Die Einmischung kam vom mutmaßlichen Kryptobetrüger Do Kwon, der im März in Monte­ne­gro verhaftet wurde. Die Geschichte ist so verworren wie vielschichtig. Und sie verrät viel: über das Verhältnis von Kriminalität und Politik in Montenegro, aber auch darüber, wie ärmere Länder um die Kryptowirtschaft buhlen, um neue Einnahmequellen zu erschließen – und sich dabei blutige Nasen holen.

Der in Stanford ausgebildete Kwon als Gründer von Terraform Labs wurde einst als Kryptopionier gefeiert und für die Entwicklung der Digitalwährung Luna, zusammen mit dem Stablecoin TerraUSD. Ein solcher Stablecoin soll immer den Wert einer konventionellen Währung in der Kryptowelt eins zu eins abbilden. Der spektakuläre Zusammenbruch von Terra und Luna machten Kwon im Mai 2022 jedoch vom Innovationshelden zu einer der von Polizeibehörden meistgesuchten Personen der Branche. Die Insolvenz soll Verluste in Höhe von 40 Milliarden Dollar verursacht haben, hinzu kam der Zusammenbruch des Marktes, sodass sich die Verluste auf über 2 Billionen Dollar summierten, wie die „New York Times“ vorrechnete.