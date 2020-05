Digitalwährung : Bitcoin ist nicht gegen Corona immun

Investoren von Digitalwährungen sind einiges gewöhnt. Heftige Kursstürze bringen sie meist genauso wenig aus der Ruhe, wie sie eine Rally übermütig werden lässt. Doch wie es Bitcoin und Co. in Corona-Zeiten erging, das hat doch viele von ihnen verunsichert. Was ist passiert? Noch Mitte Februar war die Laune bestens. So notierte der Bitcoin-Kurs auf bis zu knapp 10.500 Dollar. Doch der nachfolgende Absturz traf die Digitalwährungen umso härter.

Einen Monat später, am 13. März, war die Lage eine ganz andere: Der Bitcoin-Preis stürzte ab, ein Bitcoin notierte auf nur noch 4.300 Dollar. Die Mär, dass sich Digitalwährungen von der Entwicklung an den Aktienmärkten entkoppeln oder gar ein sicherer Hafen seien, kann man damit als widerlegt ansehen.

Doch von vorn. Am 12. März fiel der Bitcoin-Kurs um fast 40 Prozent. Das war der drittgrößte Crash seit dem Bestehen der Digitalwährung. „Das war bei weitem der volatilste Tag in der neueren Geschichte von Bitcoin“, sagte dazu Nic Carter, einer der Gründer von Coin Metrics. Besonders große Investoren hätten sich aus dem Markt zurückgezogen, hieß es von Huobi, einer der größten Digitalwährungsbörsen. Damit sind jene gemeint, die mehr als 10.000 Bitcoin besitzen. Ein großes Problem seien auch Produkte mit Hebelwirkung gewesen.

Wechselspiel mit Dollar

Auf verhältnismäßig niedrigem Niveau haben es in der Krise die sogenannten Stablecoins geschafft, ihren Marktwert stark zu erhöhen. Für den Grund muss man etwas ausholen. Als Weltleitwährung wird heutzutage immer noch der Dollar gesehen. Zahlreiche Schulden werden in ihm beglichen. Dafür gibt es einige Gründe: Nahezu der gesamte Welthandel wird in Dollar abgerechnet, weil er zum einen stabil ist und die Handelspartner wissen, dass sie ihn wieder unterbringen können. Sie können ihn zum Beispiel in amerikanische Unternehmen investieren oder in Staatsanleihen, da die Renditen in den Vereinigten Staaten immer noch höher sind als hierzulande.

Das wirkt auch als „Perpetuum mobile“, als sich selbst verstärkender Effekt. Da die Nachfrage nach solchen Schuldscheinen höher ist, geben viele Staaten und Unternehmen ihre Schulden auch in Dollar aus. Um sie zu begleichen, werden wiederum Dollar benötigt. Da dann wieder Dollar da sind, werden diese in auf Dollar laufende Anleihen investiert – und so weiter und so fort. Daher ist die Dollar-Versorgung extrem wichtig – man denke nur an die zahlreichen Interventionen und Versuche der amerikanischen Notenbank Fed, ebendiese sicherzustellen.

Hier kommen die Stablecoins ins Spiel. Stablecoins sind grundsätzlich mit einem Wert hinterlegt. Das kann ein Währungskorb sein, das kann eine einzelne Devise sein oder auch eine andere Digitalwährung. Das bekannteste Beispiel Tether ist zum Beispiel direkt mit dem Dollar hinterlegt. Der Vorteil daran kann sein, dass es wesentlich leichter ist, an Dollar zu kommen, als es aktuell der Fall ist. Und hier schließt sich der Kreis zu den Stablecoins und warum sie profitiert haben könnten. Mittlerweile liegen mehr als 9,5 Milliarden Dollar in ihnen.