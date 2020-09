Aktualisiert am

Der Retter einer „lausigen“ IT

Deutsche Bank-Vorstand Leukert : Der Retter einer „lausigen“ IT

Bernd Leukert ist angetreten, die „lausige“ IT der Deutschen Bank endlich vergessen zu machen. Kriegt er das hin? Und wenn ja, wie? Die neue Serie „Finanzindustrie und IT“.

Herr Leukert, Sie sind jetzt ein Jahr bei der Deutschen Bank. Wie stehen die Bank und ihre IT da?

Es geht voran. Wir verändern gerade eine Menge, sowohl technisch als auch in der Herangehensweise. Wenn ich die 25 Jahre, in denen ich für SAP Softwarekunden betreut habe, Revue passieren lasse, dann galt überall: Technologie ist nie ein Selbstzweck. Technologie entsteht durch intensive Interaktion mit dem Kunden. Man muss erst mal begreifen, welches Problem man für den Kunden überhaupt lösen will. Auch wir als Deutsche Bank müssen verstehen, wie sich die Geschäftsmodelle unserer Kunden verändern und wie wir sie mit Hilfe von Technologie unterstützen können.