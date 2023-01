Trotz Kurserholung : Kryptobranche bleibt im FTX-Tief

Die Kurse von Bitcoin und Co. haben sich in diesem Jahr um gut 10 Prozent erholt. Trotzdem ist die Branche weiter sehr mit sich selbst beschäftigt – nicht zuletzt wegen des FTX-Skandals.

Der skandalöse Zusammenbruch der Kryptobörse FTX hat im vergangenen Jahr die Kryptowelt erschüttert und viele Anleger und Unternehmen in Mitleidenschaft gezogen. Unter den Leidtragenden finden sich auch einige Prominente, etwa der Star-Quarterback Tom Brady, dem mehr als eine Million Aktien der FTX Trading gehören, oder Bradys frühere Gattin, das Model Gisele Bündchen, der mehr als 680.000 dieser Aktien gehören. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Gerichtsdokumente. FTX Trading wurde vor einem Jahr noch mit rund 32 Milliarden Dollar bewertet und ist heute praktisch wertlos.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Zwar sind Kryptoanlagen in diesem Jahr wieder en vogue. So stieg der Index MVIS CryptoCompare Digital Assets 10 bislang um 10 Prozent. Doch sind in der Kryptobranche die Erschütterungen weiter zu spüren. So sind die Konten von Kunden, die Gelder im Sparprogramm „Earn“ des von den Facebook-Mitgründern, den Winklevoss-Zwillingen, ins Leben gerufenen Unternehmens Gemini schon sei zwei Monaten eingefroren. Rund 900 Millionen Dollar Kundengelder stecken fest. Gemini hatte die Gelder, für die es üppige Zinsen von bis zu 8 Prozent gab, an den Kryptoverleiher Genesis Global weitergereicht, um damit zu wirtschaften. Als dann dieser die Konten einfror, war Gemini gezwungen, das Gleiche zu tun.

Schlammschlachten

Seitdem liefern sich die Winklevoss-Brüder mit Genesis-Eigner Barry Silbert eine Schlammschlacht. Am Dienstag forderten sie dessen Abberufung und beschuldigten ihn, die Kunden von Gemini-Earn zu betrügen. Silbert oder sein Unternehmen Digital Currency Group nannten die Forderung der Winklevoss-Brüder eine neuerliche verzweifelte und nicht konstruktive PR-Maßnahme, die von eigenem Verschulden ablenken solle.

Doch an den Winklevoss-Brüdern gibt es Kritik. Gemini-Angestellte wollen schon vor ungefähr zwei Jahren darauf gedrängt haben, weitere Partner außer Genesis zu finden, die sich aber wohl nicht finden ließen – zumal sich im vergangenen Jahr mit den Insolvenzen der Verleiher Celsius und Voyager und der Schieflage von BlockFi, in das die Winklevoss investiert hatten, sich die Lage dramatisch verschärft hatte.

In der Folge sollen sich die Brüder entschlossen haben, Earn einzustellen. Doch die FTX-Pleite brachte dann das ganze Programm in die aktuelle Schieflage, zumal Genesis sich schon mit riskanten Ausleihungen unter anderem an den ebenfalls mittlerweile insolventen Krypto-Hedgefonds Three Arrows in Bedrängnis gebracht hatte.

Earn ist mittlerweile offiziell eingestellt, nachdem Gemini die Vereinbarungen mit Genesis gekündigt hat und eigentlich alle Vermögenswerte zurückgeben müsste. Doch derweil die Kunden auf ihr Geld warten, sind die Winklevoss nicht in Bedrängnis. Ihr persönliches Vermögen wird von Bloomberg auf sechs Milliarden Dollar geschätzt. Und trotz der Probleme mit Earn steht Gemini nicht vor dem Bankrott, auch wenn man Kunden verloren hat und im Juni Entlassungen vornahm.

Miner mit Schuldenproblemen

Entlassungen sind in der ehedem so boomenden Branche momentan üblich. Am Dienstag kündigte die größte amerikanische Kryptobörse Coinbase weitere umfangreiche Entlassungen an, am Mittwoch wurde bekannt, dass sich Coinbase weitgehend aus Japan zurückziehen wird – trotz bevorstehender Lockerungen der dortigen Regulierung.

Mehr zum Thema 1/

Auch das Bitcoin-Mining scheint kein Goldesel zu sein. Der größte Miner, Core Scientific, ging im Dezember als erster Großer in die Insolvenz und nannte fallende Kurse und höhere Energiekosten als Grund. Viele andere bemühen sich um Entschuldung. Die Investitionen in Mining-Infrastruktur gingen im dritten Quartal des vergangenen Jahres um 77 Prozent zurück. Weil einige Miner Reserven in Bitcoin halten, sorgt der Drang zum Abbau von Schulden für Druck auf die Kurse.

BTC/USD -- -- (--) Forex vwd 1T

1W

3M

1J

3J

5J Zur Detailansicht

Nur die Börse Binance, deren Chef Changpeng Zhao in der FTX-Pleite eine etwas undurchsichtige Rolle spielte, zeigt sich optimistisch – trotz jüngster Berichte über hohe Geldabflüsse. So will man sich angeblich eine Lizenz in Japan sichern und kommt jetzt wohl auch in den Besitz der Vermögenswerte des insolventen Verleihers Voyager, die ursprünglich an FTX gehen sollten. Voyager hat immer noch rund 1,2 Millionen Kunden und Vermögenswerte von rund einer Milliarde Dollar, für die Binance jetzt wohl 20 Millionen Dollar zahlen wird.

Derweil scheint sich mit dem ehemaligen FTX-Chefingenieur Nishad Singh ein weiteres Mitglied des inneren Zirkels um den früheren Vorstandschef Sam Bankman-Fried von diesem abzusetzen. Er soll sich mit der Staatsanwaltschaft in New York getroffen haben. Während Bankman-Fried auf „nicht schuldig“ plädierte, haben sich Mitgründer Gary Wang und die frühere Vorstandschefin des FTX-Hedgefonds Alameda, Caroline Ellison, des Betrugs schuldig bekannt. Singh könnte Licht in die Spendenkampagnen von FTX für die Demokratische Partei bringen, heißt es, die das neue Management nun zurückhaben will.