Shell-Prototyp : Die Tankkarte für den Lastwagen wird digital

Aktualisiert am

LKW an einer Tankstelle (Symbolbild) Bild: Picture-Alliance

Mit einer Tankkarte zahlen Lastwagenfahrer oftmals ihren Diesel. Aber nicht immer ist es der Treibstoff des inhabenden Unternehmers oder sind es dessen Fahrer. Der Betrug mit Tankkarten ist ein Problem in der Logistikbranche, über das aber nicht gerne gesprochen wird. „Wir nehmen das Thema Kartensicherheit schon seit langem sehr ernst und investieren fortlaufend in unsere Karten – und Autorisierungstechnologien, um die Situation weiterhin zu verbessern“, sagt der DKV-Mobility-Manager Sven Mehringer, eines Dienstleisters unter anderem für Tankkarten- und Maut-Service sowie Fuhrparkmanagement. Das Unternehmen hat rund 5,1 Millionen Tankkarten und Mautboxen in 45 Ländern weltweit im Einsatz.

Der Missbrauch durch den Betrug mit Tankkarten in Europa wird nach Expertenangaben je nach Studie auf einen Anteil zwischen drei und neun Prozent der gesamten Transaktionen je Land geschätzt. Der Schaden geht also zumindest in die Millionen. Um sich besser dagegen schützen zu können, hat die Daimler-Tochter Mercedes-Benz Trucks zusammen mit Shell den Prototyp einer neuen digitalen Tankkarte entwickelt, die digitale Bezahlvorgänge möglich macht. Daimler befasst sich mit dem Thema der digitalen Identität von Lastwagen und der dazugehörigen digitalen Geldbörse bereits seit dem Jahr 2017.