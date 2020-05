Digitale Zahlungen : Kontaktlos bezahlen via Whatsapp

Die Kontakteinschränkungen und das steigenden Hygienebewusstsein scheinen digitale und vor allem kontaktlose Bezahlmethoden zu begünstigen. Auch der Bezahldienstleister Lyra Network rechnet daher mit Wachstum insbesondere für Zahlungen, die über den Sofort-Nachrichtendienst Whatsapp eingeleitet werden.

Mark Fehr Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

„Der Umsatz im Jahr 2019 betrug 70 Millionen Euro, in diesem Jahr wollen wir die Marke von 100 Millionen Euro überschreiten“, sagt Rainer Zettl, Geschäftsführer der deutschen Tochter des 2001 gegründeten französischen Unternehmens der F.A.Z. Die Umsatzprognose beziehe sich auf das gesamte Portfolio, zu dessen Wachstum das Bezahlen via Whatsapp überproportional beitrage – nicht nur auf dem deutschen Markt.

Weit verbreitete App

Die Einnahmen bestehen aus Gebühren der Händler, die diese Dienstleistungen nutzen. Lyra Network bietet seit Juli vergangenen Jahres unter anderem eine Bezahlmethode an, die über den Sofortnachrichtendienst Whatsapp angestoßen wird. Das Verfahren hat Lyra in Abstimmung mit dem Digitalkonzern Facebook entwickelt, zu dem Whatsapp gehört.

Da Whatsapp auf dem Großteil der Smartphones installiert ist, könnte sich die Nutzung stark verbreiten. Facebooks Nachrichtenapp wickelt die Transaktionen dabei nicht selbst ab, sondern leitet diese lediglich ein. Durchgeführt werden die Zahlungen mit Kreditkarten etwa von Visa oder Mastercard oder von Bezahldiensten wie Google Pay und Apple Pay.

Ein Vorteil für Ladenbesitzer oder Dienstleister besteht darin, dass sie ihre Kunden nur nach deren Handynummer fragen müssen und bei Bezahlungen per Whatsapp keine Kartenleser einsetzen müssen, die durch die Hände vieler Nutzer gehen. Die Zahlung ist dabei in Echtzeit möglich, ohne dass sich Verkäufer und Kunde am gleichen Ort befinden. „Viele Lieferdienste haben Callcenter eingerichtet, die beim Bezahlen via Whatsapp nur die Handynummer benötigen, was eine schnellere Abwicklung ermöglicht“, sagt Lyra-Geschäftsführer Zettl. Als neue Zielgruppe sieht Zettl etwa den Direktvertrieb, der während der Corona-Einschränkungen seine Verkaufsveranstaltungen von der realen Welt in Videokonferenzen verlagern muss und daher keine Kartenleser mehr einsetzen könne.

Bezahlen unterwegs

Wie Lyra auf seinen Internetseiten aufführt, eignen sich Zahlungen per Whatsapp darüber hinaus etwa für folgende Anbieter und Branchen: Spediteure, Lieferdienste, Caterer oder Taxifahrer könnten Zahlungen ihrer Kunden vor Ort entgegennehmen, ohne Kartenlesegeräte mitführen zu müssen. Auch Vermieter von Ferienwohnungen oder Telefonvertriebler könnten An- oder Vorauszahlungen im Zusammenhang mit telefonischen Reservierungen und Bestellungen kassieren.

Mehr zum Thema 1/

Aus Sicht eines privaten Nutzers funktioniert die von Lyra angebotene Whatsapp-Zahlung wie folgt: Wenn er seinem Händler oder Dienstleister seine Handynummer mitteilt hat, schickt der ihm eine Whatsapp-Nachricht mit dem zu zahlenden Betrag und einem Link auf die Lyra-Plattform, auf der er seinen Kreditkartenanbieter oder einen anderen Bezahldienst wie Google Pay oder Apple Pay auswählen kann.

Insgesamt sind laut Lyra-Geschäftsführer Zettl 200 Bezahlfunktionen möglich. Bestätigt der Kunde dann die Zahlung auf seinem Smartphone, schickt Lyra dem Händler über Whatsapp eine Bestätigung und dem Kunden die Quittung. Das alles geht so schnell, dass auch ein Pizzabote die Methode nutzen kann, wenn er Bestellungen an der Haustür abliefert.