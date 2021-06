Kryptowährungen : Wenn Titan und Iron bricht

Das Misstrauen gegenüber Kryptowährungen ist so alt wie diese selbst. Besicherte „Stablecoins“ sollten dies ändern. Auch die kontrollwütige Regierung in Peking geht gegen die Digitalwährung vor.

Als sich vor eineinhalb Jahren der mächtigste Mann in China als Bitcoin-Fan outete, hieß China die Kryptowährung willkommen. Zwar hatte Präsident Xi Jinping in einer Rede vor dem Politbüro nicht direkt Bitcoin angesprochen, sondern davon geschwärmt, dass die der Währung zugrunde liegende Blockchain-Technologie ein „wichtiger Durchbruch“ sei, bei der China die Führerschaft in der Welt anstreben solle. Doch nach der Rede sprang der Bitcoin-Preis prompt über die Marke von 10.000 Dollar. In Peking hielt der frühere Vize-Chef der Börsenaufsicht eine Rede, in der er besonders einer Region im Land empfahl, um die „mit Digitalwährungen verbundenen Geschäfte“ zu werben, womit Bitcoin-Minen gemeint waren: Sichuan, einer Provinz im Südwesten, durch die einige der größten Flüsse Asiens laufen und in der die Lokalregierung so viele Wasserkraftwerke gebaut hatte, dass sie gar nicht wusste, wohin mit dem daraus erzeugten Strom.

Die gewaltigen Überkapazitäten den energiehungrigen Bitcoin-Schürfern anzubieten, die in China mit ihren Computerfarmen je nach Schätzung 60 bis 70 Prozent der Digitalwährung produzieren, klang nach einer guten Idee. Bis zum vergangenen Freitag. An diesem Tag befahl die Lokalregierung den Minenbetreibern, alle Aktivitäten einzustellen. Bereits am folgenden Sonntag, meldete die Parteizeitung Global Times, habe China „90 Prozent der Bitcoin-Produktion“ im Land „heruntergefahren“.