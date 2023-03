Nach einem Jahr Krieg scheint die Bilanz klar: Spenden in Kryptowährungen gingen eher wenig an Russland. Die Umgehung von Sanktionen spielt eine geringe Rolle.

Als Russland vor gut einem Jahr die Ukraine überfiel, tauchten sofort Bedenken auf, dass die sogenannten Kryptowährungen zur Umgehung westlicher Sanktionen genutzt würden. Schon bald wurde aber auch klar, dass sie ein Mittel sein könnten, private Spenden für den Kampf der Ukraine zu sammeln.

Der Analysedienst für Blockchaindaten, Chainalysis, zog nun ein Resümee des ersten Kriegsjahres. Auf der russischen Seite hätten mittlerweile 100 Organisationen, die Gelder für Rüstungsausgaben und die Verbreitung von Falschinformationen und Propaganda sammelten, insgesamt 5,4 Millionen Dollar an Spenden erhalten. Das Aufkommen sei indes im Lauf des Jahres zurückgegangen. Ihren Höhepunkt erreichten die Spenden mit jeweils etwa einer Million Dollar im März, Juni und Juli 2022. Zuletzt war das Niveau kaum höher als in Vorkriegszeiten.

Der Löwenanteil wurde dabei über konventionelle Kryptobörsen abgewickelt. Darüber hinaus unterstützten einige Hackergruppen wie zunächst „Conti“ oder aktuell „Killnet“ den russischen Aggressor durch das Sammeln von Kryptospenden. Killnet habe sogar ein NFT aufgelegt und werbe auf seinen Plattformen für Stellen, die zugunsten Russlands Geld für Kriegsmaterial sammeln.

Zum massiven Umgehen von Wirtschaftssanktionen hätten sich Kryptowährungen aber als zu illiquide herausgestellt. Die Mittelflüsse an den sogenannten Hochrisiko-Kryptobörsen legten jedenfalls nicht nahe, dass die Umgehung von Sanktionen dort eine große Rolle spiele.

Kryptospenden gingen aber auch an die Ukraine. Chainalysis beziffert das Volumen, das an ukrainische Regierungsadressen ging, auf insgesamt fast 70 Millionen Dollar, zusätzlich habe es noch Spenden an Hilfsorganisationen gegeben. So habe das NFT der Organisation „Come back alive“ mit der ukrainischen Flagge allein 6,5 Millionen Dollar eingebracht. Insgesamt stieg der Datenverkehr aus der Ukraine mit zentralen Kryptobörsen bis Oktober 2022 um 30 Prozent an, während er in Russland und dem übrigen Osteuropa um mehr als 20 Prozent sank. Seitdem ging er überall gleichmäßig zurück.

Chainalysis räumt ein, dass das Volumen der Kryptotransaktionen vergleichsweise gering ist. Nichtsdestoweniger seien diese trotz andauernder prorussischer Aktivitäten für die Ukraine von großem Nutzen gewesen. Das Land stehe mittlerweile auf Platz drei der Liste der Länder mit der größten Kryptonutzung.