Profitiert vom FTX-Untergang : Der Gewinner im Krypto-Kampf

Der Kryptohimmel ist ein polytheistischer. Und schnelllebig ist er auch. Götter fallen so schnell, wie sie aufgestiegen sind, zuletzt Sam Bankman-Fried. Im Sommer noch Deus ex Machina der Szene, schmort er jetzt im Kryptohades. Zu dem so etwas geschrumpften Pantheon gehörte Changpeng Zhao, auch genannt „CZ“, der Gründer der Kryptobörse Binance, schon immer. Nur ist er jetzt fast zu so etwas wie zum Allvater aufgestiegen.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft.

Die Blicke der gläubigen Kryptojünger richten sich auf ihn. Und der Mächtige weiß, was die Schar erwartet. Kurz nachdem er mit einigen Tweets seinen Teil dazu beigetragen hatte, dass das Imperium von Bankman-Fried rascher zusammenfiel als ein Kartenhaus, verkündete er schon, einen Rettungsfonds auflegen zu wollen, der „starke Projekte“ stützen solle. „Krypto verschwindet nicht. Wir sind noch da. Lasst uns es wieder aufbauen“, verkündete der 45 Jahre alte Kanada-Chinese über den Kurznachrichtendienst, der so etwas wie der Krypto-Götterbote ist. Vertrauen müsse nach den Skandalen der jüngsten Zeit wieder hergestellt werden. Industriestandards müssten geschaffen werden, es müsse mehr Transparenz geben und Zusammenarbeit mit den Regulatoren.