Kryptoanlagen : Hat Bitcoin den Boden gefunden?

Sowohl in der jüngsten Erholung als auch in der Reaktion auf die Powell-Rede blieben die Kursausschläge moderat. Trotz Hoffnungen ist die Rhetorik sehr vorsichtig geworden.

Mit dem Ende der Sommerrally an den Aktienmärkten zur Monatsmitte ist auch die Erholung der Kryptoanlagen ins Stocken geraten. Diese waren den Aktienmärkten nach oben gefolgt, diesmal ohne groß zu übertreiben. Zwischen Mitte Juni und Mitte August legte der S&P-500-Index 17 Prozent zu, der Kurs der mit einem Marktanteil von 37,5 Prozent wichtigsten Kryptoanlage Bitcoin 20 Prozent. Gefragter war die Nummer zwei, Ethereum (Marktanteil 18 Prozent), deren Kurs sich verdoppelte. Eine geplante technische Umstellung im September soll diese Blockchain schneller, billiger und energiesparender machen. Anleger versprechen sich davon, dass dies Finanzanwendungen, die zum großen Teil auf Ethereum beruhen, beflügelt und dies seinerseits wieder den Kurs der Kryptoanlage antreibt.

Martin Hock Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Als nun vor zwei Wochen die Aktienmärkte drehten, drehte Bitcoin mit und testete am vergangenen Wochenende abermals Preise unter 20.000 Dollar. Indes fiel der Kursverlust nach der Rede von Amerikas Notenbankpräsident Jerome Powell am Freitag mit nur 6 Prozent niedriger aus als erwartet. Bitcoin hielt sich ziemlich genau an den Technologiewerteindex Nasdaq-100. Die Kryptoanlage zeige Widerstandskraft, schrieb Marktanalyst Ed Moya vom Devisenspezialisten Oanda. Die Marke von 20.000 Dollar, über der Bitcoin am Dienstag zunächst wieder gehandelt wurde, gilt als Indikator, ob sich die Anlegerstimmung nicht weiter verschlechtert. Dass aber die Korrelation zum Aktienmarkt groß ist, demonstrierte der Dienstag dann abermals eindrucksvoll: Kaum rutschte der S&P-500 unter die Marke von 4000 Punkten, war es auch mit den 20.000 Dollar für Bitcoin Essig.

Geringer sind auch die täglichen Kursausschläge geworden. Das kann ein Zeichen sein, dass bald ein Boden erreicht sein könnte. Indes sind mit Blick auf September Optionen zur Absicherung bei 18 000 Dollar aktuell gefragt. Auch hatte Bitcoin auf der jüngsten Talfahrt seit dem vergangenen Oktober an jeder Zehntausendermarke mehr oder weniger lang verharrt, so wie jetzt rund um 20 000 Dollar. Der Krypto-Finanzdienstleister Coinshares verzeichnet für die vergangenen drei Wochen weiter „geringfügige Abflüsse“ aus Kryptoanlagen von 46 Millionen Dollar. Die gesamte Marktkapitalisierung liegt aktuell bei rund einer Billion Dollar. Im vergangenen November waren es noch knapp drei Billionen Dollar gewesen. James Butterfill, Leiter des Researchs von Coin­shares, sieht neben saisonalen Effekten eine „anhaltende Apathie nach den jüngsten Preisrückgängen“. Aufgrund der „anhaltenden Falken-Rhetorik“ der amerikanischen Notenbank seien die Anleger „minimal, aber anhaltend“ vorsichtig.

Obwohl auch aus Ethereum Kapital abfloss, herrscht Zuversicht mit Blick auf die „The Merge“ genannte, beabsichtigte Umstellung im September. Die geplante Verbesserung werde weiter Kapital anziehen und die Kurse der Kryptoanlagen stützen, sagt etwa John Toro, Handelschef bei der Kryptobörse Independent Reserve.Indes sieht Toro in Kryptoanlagen auch einen sehr stark marktabhängigen Vermögenswert. In diesem Fall nützt auch die Ethereum-Begeisterung nichts, wenn die Zeichen am Akti9enmarkt auf Verkauf stehen.